Governante e príncipe herdeiro de Ajman participam da cerimônia de formatura da Universidade do emirado

AJMAN, 16 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, participou nesta segunda-feira (16/06) da cerimônia de formatura da segunda turma da "Classe de 2025" da Universidade de Ajman. Ele estava acompanhado do xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho da universidade. A cerimônia, que celebrou a conquista de mais de 300 formandos, foi realizada no Centro Sheikh Zayed de Conferências e Exposições, dentro do campus universitário, em um ambiente marcado por alegria e orgulho.

Também esteve presente o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Coexistência.

O xeique Humaid destacou o alto nível alcançado pelo ensino superior nos Emirados Árabes Unidos e afirmou que o investimento no capital humano é a verdadeira riqueza da nação. Ele enfatizou que os formandos de hoje são a base do renascimento abrangente que o país vivencia sob a liderança do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Segundo o governante de Ajman, a Universidade de Ajman consolidou-se como um farol acadêmico e intelectual, contribuindo para o desenvolvimento por meio de seus graduados de destaque. Ele elogiou os esforços do Conselho, da administração e do corpo docente por posicionar a instituição de forma destacada no cenário local e global.

O xeique Humaid parabenizou os formandos e suas famílias, ressaltando que a conclusão do curso marca o início de uma promissora jornada profissional repleta de experiências e contribuições reais. Desejou a todos sucesso em suas trajetórias acadêmicas e profissionais em diversas áreas do conhecimento e da inovação.

Por sua vez, o xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi afirmou que, ao formar a segunda turma da Classe de 2025, a Universidade de Ajman reafirma seu papel no desenvolvimento humano, na pesquisa científica e no atendimento às demandas sociais por profissionais qualificados em diferentes áreas. Ele elogiou a trajetória da universidade em formar gerações munidas de conhecimento, cultura e valores, o que fortaleceu seu prestígio no país e no exterior.

O príncipe herdeiro também reconheceu os contínuos esforços da liderança dos Emirados na promoção da educação dos cidadãos e no apoio aos estudantes como agentes essenciais do progresso social e do desenvolvimento nacional baseado no conhecimento e na ciência.

Participaram da cerimônia o xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, presidente do Departamento de Desenvolvimento do Turismo de Ajman; o xeique Rashid bin Humaid Al Nuaimi, presidente do Departamento de Planejamento e Município de Ajman e vice-presidente do Conselho da universidade; Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra da Mudança Climática e Meio Ambiente e membro do Conselho; além de chefes e diretores de órgãos governamentais, decanos, professores, familiares dos formandos e convidados de honra.

O reitor da universidade, doutor Karim Seghir, proferiu um discurso no qual expressou profunda gratidão ao governante de Ajman pelo apoio contínuo e pela liderança visionária que tem sido fundamental para alcançar os objetivos e a visão estratégica da instituição.

Seghir também enalteceu o apoio constante e a visão ambiciosa do xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, que tem promovido um ambiente educacional competitivo voltado à pesquisa, inovação e responsabilidade social, capacitando os jovens a realizar seu potencial com confiança e competência.

O formando Abdullah Hussein Al Rumaithi fez o discurso em nome da turma, expressando orgulho pelo conhecimento adquirido e agradecendo à liderança do país, à administração da universidade, ao corpo docente e às famílias pelo apoio incondicional.

O governante de Ajman, acompanhado do príncipe herdeiro, homenageou os estudantes de pós-graduação e os formandos com melhor desempenho. O xeique Ammar, juntamente com o xeique Rashid bin Humaid Al Nuaimi e o doutor Karim Seghir, entregou os diplomas aos formandos. Ao final da cerimônia, o príncipe herdeiro presenteou o governante de Ajman com um escudo comemorativo da universidade, seguido por outro escudo entregue ao xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.