Presidente dos Emirados e premiê do Iraque discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia’ Al Sudani, para tratar das relações bilaterais e de oportunidades para aprofundar a cooperação entre os dois países, além de discutir os últimos acontecimentos no Oriente Médio.

Durante a ligação, os dois líderes abordaram as recentes tensões na região e os riscos que persistem à segurança e à estabilidade. Ambos ressaltaram a importância da contenção, da moderação e da busca por soluções diplomáticas para os conflitos, em benefício dos povos e da paz regional.