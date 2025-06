Rede Geral de Comunicação Governamental de Dubai destaca esforços conjuntos para divulgar a visão global do emirado

DUBAI, 16 de junho de 2025 (WAM) — A Rede Geral de Comunicação Governamental (GNGC), vinculada à Secretaria-Geral do Conselho Executivo de Dubai, realizou sua reunião trimestral na sede da Corporação de Portos, Alfândega e Zonas Francas (PCFC). O encontro reforçou o compromisso da rede em aprimorar a integração estratégica entre os órgãos do governo de Dubai, a fim de ampliar a divulgação das conquistas do emirado e comunicar sua ambiciosa visão ao mundo.

Participaram da reunião Sultan bin Sulayem, presidente da Corporação de Portos, Alfândega e Zonas Francas; Nasser Al Neyadi, CEO da corporação; Sabah Salem Al Shamsi, secretário-geral adjunto interino para Comunicação Governamental e Assuntos da Secretaria-Geral; além de diretores e representantes dos departamentos de comunicação de diversos órgãos do governo de Dubai.

Em seu discurso, Sultan bin Sulayem destacou o papel essencial da comunicação governamental na promoção das conquistas de Dubai e na consolidação de sua posição como polo global de comércio e logística.

— A comunicação governamental tem papel fundamental na divulgação das realizações de Dubai e no fortalecimento de sua imagem como destino global de destaque. Na PCFC, estamos comprometidos em colaborar com os órgãos governamentais para alcançar os objetivos da Agenda Econômica de Dubai (D33). Por meio de soluções integradas, inovadoras e sustentáveis nos setores de comércio e logística, buscamos elevar a reputação de Dubai e fomentar parcerias estratégicas, tanto no cenário local quanto internacional — afirmou.

Ao dar as boas-vindas aos participantes, Sabah Salem Al Shamsi elogiou a PCFC por sediar a reunião em sua recém-inaugurada sede.

— Estamos reunidos hoje em um local que simboliza o início da trajetória de Dubai no comércio internacional. A região de Port Rashid é um testemunho da transformação do emirado em um importante centro de negócios globais. A comunicação governamental em Dubai constitui um arcabouço integrado para promover os planos ambiciosos da cidade e engajar as comunidades na construção do seu futuro. Com trabalho conjunto, as equipes de comunicação garantem que a narrativa de Dubai seja compartilhada com o mundo de forma condizente com sua liderança e posição global — disse.

A reunião incluiu apresentações de diversos órgãos públicos. Hind Shaker, diretora de Marketing e Comunicação Corporativa da PCFC, detalhou a abordagem estratégica da corporação para o desenvolvimento de sua identidade institucional e a unificação da mensagem, com foco no aumento da visibilidade local e internacional. Ela apresentou iniciativas que fortaleceram a comunicação interna e externa, contribuindo para os objetivos estratégicos de comércio do emirado.

Hessa Al Hashmi, chefe de Marketing e Comunicação Corporativa da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, apresentou a nova identidade visual da instituição, intitulada “De volta às origens, com novos horizontes”. A atualização busca refletir a rápida transformação do setor e, ao mesmo tempo, preservar o legado de Dubai como centro global da aviação.

Também foi realizada uma apresentação de Fatima Alawi, chefe de Relações Governamentais da Expo City Dubai, sobre a realização da Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico e o Fórum de Prefeitos de 2025, que ocorrerão de 27 a 29 de outubro na Expo City. Esta será a primeira edição do evento no Oriente Médio. O encontro reunirá líderes municipais, urbanistas e formuladores de políticas públicas para debater o futuro das cidades inteligentes e sustentáveis, além de fomentar colaborações e investimentos em desenvolvimento urbano.

A reunião foi encerrada com a reafirmação, por parte dos participantes, da importância da cooperação entre os órgãos governamentais de Dubai para garantir a coerência nas mensagens e maximizar o impacto das iniciativas de comunicação. Também se destacou o poder das narrativas na valorização das conquistas de Dubai e na construção de sua reputação como liderança global.