Presidente dos Emirados e Mohammed bin Rashid discutem avanços no desenvolvimento nacional impulsionado pela economia

DUBAI, 16 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, na presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Durante o encontro, realizado em Al Marmoom, em Dubai, os líderes conversaram sobre diversos temas nacionais, com destaque para os indicadores positivos da economia dos Emirados, que seguem impulsionando o progresso e a prosperidade do país. Também discutiram iniciativas para aprimorar os serviços governamentais em benefício de toda a sociedade.

Ao final da reunião, os xeiques expressaram votos de crescimento contínuo e desenvolvimento duradouro para os Emirados e seu povo, em todas as áreas.

Também participaram do encontro: xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai; xeique Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, dos Aeroportos de Dubai e do grupo Emirates; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; e Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai, assessor presidencial para Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada, além de outros altos funcionários.