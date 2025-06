Dubai facilita contratos de AED 1,29 bilhão para pequenas e médias empresas

DUBAI, 16 de junho de 2025 (WAM) — O Programa Fornecedor Emiradense, administrado pela Dubai SME — órgão da Fundação Mohammed Bin Rashid para o Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas, vinculada ao Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET) —, facilitou a concessão de mais de AED 1,29 bilhão em contratos para pequenas e médias empresas emiradenses ao longo de 2024.

O resultado reflete o compromisso contínuo do governo de Dubai em fortalecer as PMEs, consolidando seu papel como motor do crescimento econômico, em consonância com a Agenda Econômica de Dubai D33, que prevê dobrar o tamanho da economia local até 2033. A conquista também está alinhada ao espírito do “Ano da Comunidade”, celebrado nos Emirados em 2025, que valoriza o empreendedorismo de base e o crescimento inclusivo.

O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, afirmou que apoiar pequenas e médias empresas é uma prioridade estratégica para o emirado. Ele ressaltou que o compromisso de Dubai com um ambiente fértil para o empreendedorismo está fundamentado na crença de que as PMEs são essenciais para a resiliência econômica, inovação, criação de empregos e crescimento sustentável.

Segundo ele, sob a liderança do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, o emirado construiu um dos ecossistemas de negócios mais dinâmicos e favoráveis do mundo para empreendedores — da ideia inicial até a escala global. Dubai segue aperfeiçoando esse ecossistema, reduzindo barreiras, simplificando normas e ampliando o acesso a capital, talentos e mercados internacionais. O fortalecimento das PMEs continua sendo central para atingir as metas ambiciosas da D33.

Desde sua criação, em 2002, a Dubai SME já viabilizou mais de AED 12 bilhões em contratos, oferecendo oportunidades únicas para empresas de propriedade emiradense. O Programa Fornecedor Emiradense exige que departamentos governamentais e entidades com 25% ou mais de participação estatal destinem pelo menos 10% de suas aquisições às empresas cadastradas na Dubai SME.

Os resultados de 2024 refletem o engajamento de órgãos governamentais, semigovernamentais, federais e do setor privado no apoio ao desenvolvimento das PMEs. No ano passado, entidades governamentais concederam AED 652,8 milhões em contratos, com destaque para a Autoridade de Estradas e Transportes (RTA), o Departamento Municipal de Dubai, a Polícia de Dubai e o próprio DET.

Organizações semigovernamentais destinaram AED 347,7 milhões, lideradas pelo Grupo Emirates, pela Emirates Flight Catering (EKFC) e pelo Dubai Holding. Já o setor federal movimentou AED 94,6 milhões, com protagonismo da Emirates Health Services (EHS), do Ministério da Educação e do Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MOHRE). Parceiros privados também ampliaram sua atuação, totalizando AED 198,9 milhões em contratos — liderados por Union Coop, Carrefour e Emaar Properties.

Ao expandir as oportunidades de aquisição para empresas locais, o Programa Fornecedor Emiradense impulsiona diretamente os objetivos da D33, promovendo a diversificação econômica, aumentando a competitividade das empresas nacionais e ampliando sua participação no PIB não petrolífero de Dubai. A iniciativa reflete ainda um esforço mais amplo do governo para construir uma economia sustentável e inovadora, baseada em empresas ágeis e resilientes.

Helal Saeed Almarri, diretor-geral do DET, afirmou: “O sucesso do Programa Fornecedor Emiradense é reflexo da liderança visionária do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum e impulsiona a Agenda Econômica D33. Ao inserir as empresas emiradense nas cadeias de suprimentos do setor público e privado, estamos acelerando a diversificação econômica e posicionando Dubai como referência global em crescimento sustentável.”

Segundo Almarri, essa abordagem estratégica já elevou a qualidade e sofisticação dos serviços prestados pelas PMEs. “Nosso foco é permitir que os negócios emiradenses cresçam e concorram com confiança no cenário global”, acrescentou.

Ahmad Al Room Almheiri, CEO interino da Dubai SME, declarou: “Sob a orientação da nossa liderança, o Programa Fornecedor Emiradense continua sendo motor de crescimento para os empreendedores emiradenses. O valor recorde de contratos em 2024 reflete a crescente confiança no nosso setor de PMEs, que já reúne mais de 970 empresas registradas.”

Segundo Almheiri, o setor de serviços foi o principal beneficiado, respondendo por 52% dos contratos governamentais, especialmente com terceirização e gestão de instalações. O setor comercial ficou com 45%, puxado por eletrônicos e alimentos e bebidas. O setor industrial respondeu por 3%, com destaque para as indústrias de plásticos e alimentícia.

“O governo de Dubai segue promovendo um ambiente de apoio e criando marcos regulatórios que permitem aos empreendedores crescer e aproveitar novas oportunidades. Temos orgulho dos resultados do programa e da colaboração entre os setores público, semipúblico e privado, que fortalecem as PMEs e a economia nacional”, concluiu.

Hoje, mais de 73 entidades estão comprometidas com o programa, gerando impacto real no apoio a projetos nacionais. Para as PMEs, o programa reforça a confiança no apoio governamental e estimula mais empresas a se registrarem e aproveitarem seus benefícios, que vão desde mentorias e capacitação até suporte financeiro. Para o setor empresarial, a iniciativa evidencia o papel cada vez mais ativo dos setores público e privado na valorização do empreendedorismo emiradense, consolidando Dubai como polo global de inovação e negócios.