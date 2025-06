Abdullah bin Zayed e primeiro-ministro do Líbano discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, conversou por telefone com o primeiro-ministro da República do Líbano, Dr. Nawaf Salam, sobre os últimos desdobramentos na região e seus impactos para a paz e a segurança regional, após o ataque militar de Israel contra a República Islâmica do Irã.

Durante o diálogo, os dois líderes destacaram a importância de evitar a expansão do conflito e de trabalhar pela redução das tensões.

Também enfatizaram a necessidade de se adotar soluções diplomáticas e o diálogo construtivo como caminhos para enfrentar as crises e contribuir para a estabilidade regional e a segurança dos povos.