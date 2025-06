Abdullah bin Zayed discute cenário regional com chanceleres de diversos países

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, manteve conversas telefônicas com ministros das Relações Exteriores de vários países, para tratar dos desdobramentos regionais após o ataque militar de Israel contra a República Islâmica do Irã.

As ligações foram realizadas com Muhammad Ishaq Dar, vice-primeiro-ministro e chanceler do Paquistão; Antonio Tajani, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália; Hakan Fidan, chanceler da Turquia; Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores da Hungria; e Asaad Al-Shibani, chefe da diplomacia da Síria.

Durante os diálogos, os ministros discutiram as possíveis implicações da atual conjuntura para a segurança e a estabilidade da região.

As conversas também destacaram a importância do diálogo e de soluções diplomáticas como meios para a resolução de crises, com foco na preservação da paz e da estabilidade regionais e internacionais.