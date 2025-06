Grupo Árabe de Coordenação destinou US$ 19,6 bilhões em 2024

VIENA, 16 de junho de 2025 (WAM) – O Grupo Árabe de Coordenação (ACG, na sigla em inglês) destinou US$ 19,6 bilhões em financiamentos ao longo de 2024, apoiando cerca de 650 operações em mais de 90 países. Os recursos foram voltados principalmente ao desenvolvimento de infraestrutura essencial, à resposta a desafios globais, como mudanças climáticas e segurança alimentar, e ao fomento ao comércio internacional.

Os chefes das instituições que integram o ACG se reuniram nesta segunda-feira em Viena, durante o 20º encontro anual do grupo, organizado pelo Fundo da Opep para o Desenvolvimento Internacional (OPEC Fund). Antes da realização da Quarta Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento (FFD4), marcada para ocorrer entre 30 de junho e 3 de julho de 2025 na Espanha, o grupo reafirmou o compromisso de ampliar o apoio financeiro ao desenvolvimento sustentável.

Os três setores que mais receberam financiamento do grupo em 2024 foram: energia (29%), agricultura (20%) e setor financeiro (16%). Mais de 45% do total investido foi destinado ao comércio internacional, com foco na circulação de produtos essenciais e no apoio a pequenas e médias empresas.

Do total comprometido em 2024, cerca de 20% foram direcionados para países africanos, em linha com a promessa de US$ 50 bilhões anunciada pelo grupo em novembro de 2023. Durante o encontro em Viena, os dirigentes das instituições reafirmaram o compromisso de reforçar e ampliar o apoio às comunidades mais vulneráveis da África.

O compromisso inclui o financiamento de segurança e transição energética, segurança alimentar, integração entre as regiões árabe e africana, além de iniciativas voltadas a gênero, juventude e apoio ao setor privado.