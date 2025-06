Secretária-geral eleita da OMT defende uso local de soluções avançadas para desenvolver destinos turísticos

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – Shaikha Nasser Al Nowais, secretária-geral eleita da Organização Mundial do Turismo (OMT) para o mandato de 2026 a 2029, participou da VivaTech 2025, evento global que reúne startups e líderes do setor para celebrar a inovação. Encerrado há dois dias, o encontro contou com ampla participação internacional de tomadores de decisão, executivos e especialistas em tecnologia de todo o mundo.

Durante a visita ao pavilhão dos Emirados Árabes Unidos, Al Nuaimi conheceu projetos e inovações apresentados por pequenas e médias empresas emiradenses, especialmente aquelas voltadas ao setor de turismo e atividades correlatas. Ela elogiou os produtos e serviços digitais desenvolvidos pelas companhias locais e destacou seu papel na criação de soluções inovadoras com impacto positivo na sociedade.

Em conversa com empreendedores dos Emirados durante o evento, Al Nuaimi destacou a importância da incorporação local de tecnologias avançadas e inteligência artificial no desenvolvimento de serviços hoteleiros e destinos turísticos, alinhando-se às melhores práticas internacionais. Segundo ela, a tecnologia tornou-se um elemento essencial para oferecer experiências turísticas diferenciadas, melhorar a qualidade dos serviços prestados e ampliar a competitividade do setor.

A secretária-geral eleita também visitou estandes de empresas internacionais que atuam em áreas como tecnologia de ponta, inteligência artificial e soluções digitais, conhecendo de perto as novas inovações que estão moldando o futuro da economia digital e do turismo inteligente.