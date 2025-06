Governante de Ras Al Khaimah recebe embaixador de El Salvador

RAS AL KHAIMAH, 17 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu nesta terça-feira (17/06) Gerardo Pérez Figueroa, embaixador de El Salvador nos Emirados Árabes Unidos. A recepção foi no palácio do governante na Cidade de Saqr bin Mohammed.

Saud deu as boas-vindas ao embaixador e discutiu formas de fortalecer as relações entre os Emirados Árabes Unidos e El Salvador em diversos setores. Durante o encontro, também foram abordadas questões de interesse comum.

Figueroa expressou sua sincera gratidão ao governante de Ras Al Khaimah pela calorosa recepção. Elogiou a posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos nos cenários regional e internacional, a cooperação bilateral e o desenvolvimento abrangente vivenciado pelo emirado de Ras Al Khaimah.