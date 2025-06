Louvre Abu Dhabi exibe pintura filipina histórica ‘Una Bulaqueña’ em colaboração inédita com museu nacional das Filipinas

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — O Louvre Abu Dhabi, em parceria com o Museu Nacional das Filipinas, inaugurou a exposição da icônica obra “Una Bulaqueña”, um retrato a óleo do renomado artista filipino Juan Luna. A pintura passa a integrar a galeria permanente do museu e ficará em exibição por um ano.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Louvre Abu Dhabi, do embaixador das Filipinas nos Emirados, Alfonso A. Ver, e de Jorell M. Legaspi, diretor-geral adjunto do Museu Nacional das Filipinas. Esta é a primeira colaboração direta entre as duas instituições e simboliza um novo marco no intercâmbio cultural entre os dois países.

Declarada Tesouro Cultural Nacional em 2008, a obra representa um empréstimo excepcional e raramente é exibida fora das Filipinas. Com sua presença no Louvre Abu Dhabi, os visitantes poderão aprofundar seu conhecimento sobre a identidade, a história e a expressão artística filipina.

Segundo Al Mubarak, a exibição reafirma o compromisso do museu com a universalidade e a troca cultural global. “A cultura é o que nos conecta. Esta pintura convida o público a descobrir mais sobre a história fascinante das Filipinas e a refletir sobre nossa humanidade compartilhada”, afirmou.

O embaixador Alfonso A. Ver destacou que a iniciativa simboliza o fortalecimento das relações bilaterais. “O empréstimo de ‘Una Bulaqueña’, uma pintura declarada Tesouro Cultural Nacional, representa nosso compromisso mútuo com o entendimento e a cooperação por meio da arte. É uma honra testemunhar este momento histórico”, declarou.

Pintada em 1895, durante o domínio espanhol nas Filipinas, “Una Bulaqueña” retrata uma jovem mulher da província de Bulacan, vestida com roupas tradicionais — camisa, saia longa (saya), lenço de ombro (pañuelo) e uma sobressaia até os joelhos (tapis). Ela segura um leque e um lenço, símbolos de dignidade e posição social, influenciados pela estética colonial espanhola. Seu olhar sereno e postura ereta expressam o orgulho, a graça e a força do espírito filipino. A escolha de Luna por uma filipina como protagonista, e não uma nobre europeia, rompe com os padrões artísticos da época e afirma a identidade nacional.

A obra ficará exposta entre “La Tasse de Chocolat” de Auguste Renoir e “The Bohemian” de Édouard Manet, ampliando o espectro de representações femininas e de modernidade nas galerias do museu. Para Manuel Rabaté, diretor do Louvre Abu Dhabi, “‘Una Bulaqueña’ é mais que um retrato — é um símbolo de orgulho cultural e identidade. Sua presença reforça nossa missão de contar histórias globais e destacar vozes do Sudeste Asiático.”

Jorell Legaspi, do Museu Nacional das Filipinas, afirmou: “Ainda que estejamos nostálgicos por deixar temporariamente essa obra querida, sentimos imensa alegria por compartilhá-la com o público multicultural de Abu Dhabi. Esta cidade, um cruzamento global de ideias e culturas, oferece um cenário ideal para a apreciação da genialidade de Luna e da contribuição da arte filipina ao patrimônio cultural mundial. Além disso, sabemos que esta pintura trará um sentimento de familiaridade e pertencimento para milhares de filipinos residentes nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio.”

“Una Bulaqueña” foi adquirida pelo Museu Nacional das Filipinas e protegida durante a Segunda Guerra Mundial. Sua chegada a Abu Dhabi representa não apenas um marco artístico, mas também histórico. A obra permanecerá em exibição no Louvre Abu Dhabi até junho de 2026, oferecendo aos visitantes uma rara oportunidade de contemplar esse importante testemunho da arte e da cultura filipina.