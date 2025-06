CBUAE revoga licença da Sundus Exchange e aplica multa de AED 10 milhões

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) revogou a licença da “Sundus Exchange”, que operava no país, retirou o nome da empresa do registro de instituições autorizadas e aplicou uma sanção financeira no valor de AED 10 milhões.

A decisão foi tomada com base no Artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018 sobre a Lavagem de Dinheiro, o Combate ao Financiamento do Terrorismo e a Organizações Ilegais, e suas emendas.

A revogação da licença e a aplicação da multa decorreram dos resultados das auditorias conduzidas pelo CBUAE, que identificaram falhas e violações ao marco regulatório de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a organizações ilegais, além de outras normas relacionadas.

O CBUAE, no exercício de suas atribuições regulatórias e de supervisão, reafirma seu compromisso com a garantia de que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram integralmente as leis, regulamentos e padrões definidos pelo banco. O objetivo é assegurar a transparência e a integridade das transações financeiras e proteger o sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos.