Príncipe herdeiro de Sharjah preside reunião do Conselho Executivo

SHARJAH, 17 de junho de 2025 (WAM) — O Conselho Executivo de Sharjah realizou uma reunião ordinária, presidida pelo xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, e presidente do Conselho.

Também participou da reunião o xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do Conselho. O encontro ocorreu no Gabinete do Governante.

Durante a sessão, o Conselho discutiu diversos temas relacionados à regulamentação e ao monitoramento do desempenho dos departamentos e órgãos governamentais do Emirado de Sharjah, além de questões legislativas. Também foram destacadas as principais iniciativas de desenvolvimento, que devem impactar positivamente a qualidade dos serviços oferecidos em todo o emirado.

Como parte dos esforços para fortalecer o arcabouço legislativo voltado aos recursos humanos, o Conselho aprovou um projeto de decreto-lei sobre a área de recursos humanos em Sharjah e determinou a continuidade de seu trâmite legislativo.

O Conselho analisou ainda o relatório de 2024 da Autoridade de Comércio e Desenvolvimento do Turismo de Sharjah, que apresentou os avanços da instituição e suas parcerias estratégicas. O documento incluiu indicadores de desempenho do setor de turismo, iniciativas promocionais locais e internacionais, além de ações voltadas para capacitação, padronização de serviços turísticos e eventos — todos contribuindo para a economia local, o turismo sustentável e a proteção ambiental.