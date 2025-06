Secretária-geral eleita da Organização Mundial do Turismo se reúne com representantes de empresas francesas

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — Shaikha Nasser Al Nowais, secretária-geral eleita da Organização Mundial do Turismo (OMT) para o mandato de 2026 a 2029, afirmou que a tecnologia é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de um setor de turismo sustentável e responsável, tanto em nível regional quanto global.

Ela destacou o papel essencial da tecnologia na criação de modelos turísticos inovadores, baseados nas melhores práticas internacionais.

Durante encontro com representantes de empresas francesas de tecnologia voltadas ao setor de turismo e viagens, Al Nowais ressaltou que o turismo contribui para a melhoria da qualidade de vida, respeitando a privacidade e proporcionando experiências únicas para visitantes de todo o mundo.

A reunião ocorreu paralelamente à participação de Al Nowais na VivaTech 2025, evento realizado em Paris com foco em empreendedorismo e tecnologia moderna.

Al Nowais e os representantes discutiram o futuro da inovação e das tecnologias avançadas no setor turístico. Ela enfatizou a relevância das soluções digitais para ampliar a eficiência dos serviços turísticos e preparar o setor para acompanhar a transformação tecnológica em curso.

A secretária-geral eleita também destacou a necessidade de intensificar os investimentos do setor privado na próxima fase, com o objetivo de desenvolver soluções digitais inteligentes que promovam a sustentabilidade do turismo e contribuam para a construção de uma infraestrutura digital integrada, aumentando assim a eficiência operacional em toda a cadeia do setor.