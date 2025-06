Theyab bin Mohamed bin Zayed avalia conquistas e planos do Programa ATLG

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Heróis da Pátria, analisou as principais conquistas e os planos do Programa ATLG, lançado pela União Geral das Mulheres em parceria com a Maqta Gateway, integrante do Grupo AD Ports. A iniciativa visa apoiar a emiratização e desenvolver talentos nacionais dos Emirados no setor de comércio digital e logística.

O xeique Theyab foi informado sobre os avanços alcançados pelo programa desde seu lançamento, em 2020. Entre os destaques, estão o treinamento de 415 participantes, a oferta de mais de 2.600 cursos e o total acumulado de 129 mil horas de capacitação. Durante a visita, ele também se encontrou com integrantes das trilhas Geral e Infantil do programa.

O xeique avaliou ainda os planos futuros do ATLG, que incluem a expansão para outros países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e o lançamento da Trilha Jovem. Esta nova etapa será voltada a estudantes do 10º ao 12º ano, com o objetivo de prepará-los para carreiras bem-sucedidas nas áreas de comércio digital e logística.