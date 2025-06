Governante de Sharjah nomeia secretária-geral do Conselho de Ensino Superior e Pesquisa Científica

SHARJAH, 17 de junho de 2025 (WAM) – O xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto emirático sobre a transferência, promoção e nomeação da nova secretária-geral do Conselho de Ensino Superior e Pesquisa Científica de Sharjah (SCHESR, na sigla em inglês).

De acordo com o decreto, a doutora Aisha Mohammed Obeid Boukhater Al Shamsi, que ocupava o cargo de diretora do Departamento de Admissões e Registro da Universidade de Sharjah, foi transferida para o SCHESR, promovida ao posto de diretora-geral conforme o Sistema de Cargos Especiais do Governo de Sharjah, e nomeada secretária-geral do Conselho.