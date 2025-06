Emirados Árabes Unidos e Turquia discutem situação regional em conversa telefônica

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do presidente da República da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan.

Durante a conversa, os dois líderes discutiram a cooperação em andamento e os esforços conjuntos em diversas áreas, além de revisarem questões regionais e internacionais de interesse mútuo, com destaque para a situação em evolução no Oriente Médio.

Ao abordarem as consequências dos ataques militares israelenses contra a República Islâmica do Irã, ambos enfatizaram a necessidade de intensificar os esforços voltados à redução das tensões, à promoção do diálogo e à resolução de disputas por meios diplomáticos. Segundo eles, essas medidas são essenciais para evitar novas crises na região e preservar a paz e a estabilidade regional.

Os dois chefes de Estado reafirmaram ainda o apoio de seus países a todas as iniciativas destinadas a promover a paz e garantir segurança e estabilidade para os povos da região.