Autoridade Federal ativa plano de continuidade para garantir fluxo de passageiros nos aeroportos

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) – A Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos (ICP, na sigla em inglês) informou que tomou todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade das operações aeroportuárias nos Emirados Árabes Unidos. A ação inclui coordenação estreita com todas as entidades operacionais para lidar com os impactos de recentes desenvolvimentos regionais e políticos que resultaram no fechamento do espaço aéreo em determinados países. O objetivo principal é garantir a segurança e o fluxo fluido de passageiros, sem comprometer a qualidade dos serviços.

A ICP esclareceu que seu plano de continuidade de negócios, aprovado para situações de emergência, foi ativado imediatamente após o surgimento dos eventos. A medida assegura flexibilidade operacional e reduz possíveis interrupções nas viagens, especialmente diante dos fechamentos do espaço aéreo. O plano prevê procedimentos operacionais e regulatórios específicos, executados em colaboração com parceiros estratégicos.

Para manter o estado máximo de prontidão e capacidade de resposta imediata, a Autoridade reforçou suas equipes de campo nos aeroportos com profissionais qualificados e infraestrutura operacional robusta, disponíveis 24 horas por dia.

Além disso, a ICP atua em coordenação com todas as entidades operacionais relevantes para prestar assistência a passageiros retidos, oferecendo suporte essencial, como hospedagem temporária, serviços logísticos e informações precisas.

A Autoridade também implementou um sistema otimizado de entrada de passageiros nos aeroportos dos Emirados, de acordo com as necessidades operacionais atuais. Equipes de apoio estão orientando diretamente os passageiros, com coordenação imediata com as companhias aéreas nacionais para remarcação de voos.

A ICP agradeceu aos passageiros pela cooperação e compreensão diante das circunstâncias regionais excepcionais, reiterando seu compromisso inabalável com a segurança de todos os viajantes em quaisquer condições ou situações de emergência. Esse esforço se baseia em valores genuinamente emiráticos, em padrões proativos de atendimento e em planos abrangentes de gestão de crises e emergências, garantindo a continuidade dos serviços, tanto para chegadas quanto para partidas, de acordo com os mais elevados padrões e práticas internacionais.