Governante de Sharjah preside reunião sobre estratégia para o ensino superior

SHARJAH, 17 de junho de 2025 (WAM) – O xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, presidiu a segunda reunião do comitê executivo permanente do Conselho Superior de Ensino Superior e Pesquisa Científica de Sharjah, realizada na Cidade Universitária.

O xeique Sultan deu boas-vindas aos membros do comitê e destacou o papel essencial do conselho nos próximos anos, reiterando suas diretrizes para a correção de conceitos administrativos, o aprimoramento da governança universitária e a aplicação de planejamento estratégico.

Durante o encontro, foram debatidos diversos temas e planos futuros, entre eles o relatório de atividades do conselho, sua estrutura organizacional, a estratégia em vigor, comissões subordinadas, critérios para promoção e avaliação do corpo docente, além de assuntos relacionados à pesquisa e à inovação.

A reunião também incluiu a revisão das condições de admissão nas universidades, da diversidade dos programas acadêmicos e das áreas principais e especializadas, visando adequação às demandas do mercado de trabalho e aos interesses dos estudantes.

O xeique Sultan aprovou o orçamento preliminar para o restante do ano, no valor de 18 milhões de dirhams, e também validou o novo logotipo e a futura sede do conselho na Cidade Universitária.

Ele orientou o comitê a supervisionar as questões relativas às bolsas de estudo nas instituições de ensino superior do emirado, adotando diretrizes de governança e promovendo a articulação entre universidades e entidades financiadoras — governamentais, semigovernamentais e privadas.

Novos critérios para concessão de bolsas de pós-graduação foram aprovados, seguindo os moldes das bolsas de graduação. Estudantes registrados no emirado e com renda mensal inferior a 50 mil dirhams receberão bolsas integrais; já aqueles com renda superior terão acesso a subsídios de 50% das mensalidades.

As bolsas integrais continuam garantidas para grupos específicos, como filhos de imãs e estudantes com deficiência, com financiamento do Gabinete do Emir. Universidades e academias oferecerão ainda descontos especiais para outras categorias, como alunos com desempenho destacado em áreas acadêmicas, esportivas, científicas e demais campos.

Participaram da reunião o doutor Mansour bin Nasar, chefe do Departamento Jurídico do Governo de Sharjah e relator do comitê; a doutora Muhadditha Al Hashemi, presidente da Autoridade de Educação Privada de Sharjah; o professor Hamid Majoul Al Nuaimi, reitor da Universidade de Sharjah e diretor da Academia de Ciências Espaciais e Astronomia de Sharjah; e o doutor Mohammed Yousuf Baniyas, assessor para o ensino superior na Autoridade de Educação Privada do emirado.