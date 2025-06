Mohammed Al Sharqi se reúne com presidente da Câmara de Comércio de Fujairah

FUJAIRAH, 17 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, recebeu, na Corte do Emirado, o xeique Saeed bin Suroor Al Sharqi, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Fujairah.

Durante o encontro, o príncipe herdeiro destacou a importância de fortalecer um ambiente de desenvolvimento abrangente no emirado e de estabelecer bases sólidas para garantir o crescimento econômico e de investimentos de forma sustentável em todos os setores.

Ele ressaltou que tais esforços estão alinhados às estratégias nacionais e às metas de desenvolvimento de longo prazo.

O xeique Mohammed também enfatizou o empenho do xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, em desenvolver a infraestrutura econômica do emirado e em promover parcerias público-privadas por meio de iniciativas inovadoras que reforcem a sustentabilidade econômica e ampliem a competitividade dos Emirados no plano regional e internacional.

O príncipe herdeiro foi atualizado sobre os principais projetos e iniciativas da Câmara voltados à capacitação de empreendedores e ao apoio a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Ele também analisou os planos da instituição para fomentar o comércio e abrir novas frentes de investimento em Fujairah.

Durante a reunião, foi apresentado o Relatório Anual 2024 da Câmara de Comércio e Indústria de Fujairah, que destacou as principais participações locais e internacionais responsáveis por fortalecer as relações comerciais e atrair investimentos ao emirado.

Mohammed Al Sharqi elogiou os esforços e iniciativas contínuas da Câmara e sublinhou a importância de manter o trabalho alinhado às visões estratégicas que refletem as aspirações de longo prazo de Fujairah. Ele acrescentou que tais iniciativas desempenham um papel essencial na consolidação do emirado como polo econômico avançado e destino atrativo para investimentos.