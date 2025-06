Khaled bin Mohamed bin Zayed visita nova sede da Academia Marítima de Abu Dhabi

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou a nova sede da Academia Marítima de Abu Dhabi (ADMA, na sigla em inglês), vinculada ao Grupo AD Ports. A instituição é especializada na formação e qualificação de talentos nacionais para atuarem no setor marítimo.

Durante a visita, o xeique Khaled conheceu as instalações do campus da ADMA, que conta com estrutura educacional avançada e serviços especializados. Ele foi informado sobre os principais programas de capacitação da academia, que combinam teoria, treinamento prático a bordo e simulação de última geração. Os cursos preparam os alunos para uma ampla variedade de funções em cooperação com parceiros locais, regionais e internacionais do Grupo AD Ports.

O príncipe herdeiro destacou o papel estratégico da ADMA no fortalecimento do setor marítimo e na elevação da competitividade da economia nacional em áreas-chave, especialmente nos segmentos de transporte marítimo e logística. A atuação da academia busca dotar o setor de profissionais altamente qualificados, tecnologia avançada e soluções inteligentes.

A comitiva incluiu Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; o capitão Mohamed Juma Al Shamisi, diretor-geral e CEO do Grupo AD Ports; e o doutor Yasser Al Wahedi, presidente da ADMA.

A Academia Marítima de Abu Dhabi foi criada pelo Grupo AD Ports com o objetivo de fornecer mão de obra especializada ao setor marítimo e consolidar a posição dos Emirados como centro global de excelência em educação, treinamento, pesquisa e inovação na área.

A instituição oferece programas acadêmicos e de formação de alta qualidade voltados tanto a talentos locais quanto internacionais, com foco em áreas como operações marítimas e portuárias, engenharia naval, engenharia eletromecânica marítima, gestão de suprimentos marítimos, além de cursos voltados a oficiais e engenheiros de alto escalão.

Além disso, a ADMA ministra cursos técnicos e corporativos adaptados às diferentes demandas do setor. Entre os cursos técnicos estão simulações operacionais, gestão da cadeia de suprimentos e capacitações marítimas de curta duração. Os cursos corporativos abrangem recursos humanos, programas personalizados de desenvolvimento organizacional, gestão de projetos e riscos, bem como finanças e contabilidade.

A academia também tem atuação destacada em pesquisa e desenvolvimento, oferecendo soluções práticas como sistemas inteligentes de monitoramento de negócios, tecnologias de segurança avançada e embarcações inteligentes.

A ADMA possui sete patentes registradas junto ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. Entre elas estão um sistema de inteligência artificial (IA) que prevê terremotos com base no comportamento da vida marinha; um sistema de IA que analisa dados de satélite para detectar emissões de carbono; um detector portátil de drones com IA e alcance de cinco quilômetros; e uma tecnologia que monitora níveis de concentração e estresse psicológico entre os alunos.