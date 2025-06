Ras Al Khaimah recebe plano estratégico dos Arquivos e Biblioteca Nacional

RAS AL KHAIMAH, 17 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, afirmou que preservar o acervo documental do país é essencial para proteger a identidade nacional e fortalecer a conscientização pública sobre a herança e o legado cultural dos Emirados Árabes Unidos.

A declaração foi feita durante uma reunião no Palácio Saqr bin Mohammed, onde o xeique Saud recebeu o diretor-geral dos Arquivos e Biblioteca Nacional, Abdulla Majid Al Ali, na presença de diversas autoridades locais.

O governante foi informado sobre o plano estratégico de longo prazo da instituição, voltado para a preservação do patrimônio documental dos Emirados Árabes Unidos. Ele elogiou o papel essencial desempenhado pela Biblioteca e Arquivos Nacionais como centro de referência na preservação da memória coletiva do país e na consolidação de seu legado cultural e intelectual.

Durante o encontro, foram apresentados os principais eixos da estratégia institucional para o período de 2023 a 2032, que incluem o aprimoramento das ferramentas de arquivamento digital, o lançamento de iniciativas inovadoras para a construção de uma sociedade baseada no conhecimento e o fortalecimento do papel da instituição na documentação e pesquisa em níveis local e internacional.

Saud destacou os esforços contínuos para desenvolver um sistema avançado de preservação documental e de conhecimento, ressaltando que investir na ciência arquivística e na produção de conhecimento é fundamental para apoiar o desenvolvimento sustentável e garantir que a memória nacional seja transmitida às futuras gerações.

Abdulla Majid Al Ali expressou seu profundo agradecimento pelo apoio contínuo do governante de Ras Al Khaimah e reafirmou o compromisso da instituição com a implementação de sua visão estratégica por meio de uma abordagem institucional integrada, alinhada às diretrizes da liderança do país, com o objetivo de fortalecer a posição dos Emirados no cenário global nos campos da arquivologia e da preservação do conhecimento.