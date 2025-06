Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador da Austrália

AJMAN, 17 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu na manhã o embaixador da Austrália nos Emirados Árabes Unidos.

Durante o encontro, o príncipe herdeiro deu as boas-vindas ao embaixador australiano. Ambos trocaram cumprimentos cordiais, com foco no fortalecimento da cooperação bilateral em diversos setores. As duas partes também discutiram uma série de questões de interesse mútuo.

Acompanhado por sua delegação, o embaixador Jadwat agradeceu calorosamente ao príncipe herdeiro pela recepção hospitaleira e destacou as sólidas e crescentes relações entre os dois países amigos em todos os níveis.

A reunião contou com a presença de diversos funcionários e autoridades locais.