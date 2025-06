Emirados Árabes Unidos isentam cidadãos iranianos de multas por permanência excedida, por ordem presidencial

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — Em conformidade com as diretrizes do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos (ICP, na sigla em inglês) anunciou a isenção de todas as multas por permanência excedida para cidadãos iranianos atualmente nos Emirados Árabes Unidos.

A medida se aplica tanto a residentes quanto a visitantes, independentemente do tipo de visto.

A iniciativa é uma resposta direta às circunstâncias excepcionais na região e tem como objetivo aliviar o fardo de indivíduos que não conseguiram retornar ao Irã devido ao fechamento do espaço aéreo e à suspensão de voos.

Reafirmando seu compromisso com considerações humanitárias e com o apoio integral a todos os residentes e visitantes no país, a ICP solicita que os beneficiários da isenção façam o registro por meio da Plataforma de Serviços Inteligentes da ICP ou compareçam a um dos centros de atendimento ao cidadão nos Emirados.