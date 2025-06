Mohammed bin Rashid: Emirados ocupam 5º lugar no ranking de competitividade mundial de 2025 do IMD

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, presidiu uma reunião do Gabinete realizada no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

Participaram da reunião o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial; o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; o xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum afirmou: “Presidi uma reunião do Gabinete no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi, onde analisamos o desempenho dos Emirados no Ranking de Competitividade Mundial de 2025 do IMD. Os Emirados ocuparam o 5º lugar global, ao lado das principais nações do mundo em competitividade econômica, eficiência governamental, força legislativa e excelência no ambiente de negócios. Há quatorze anos, estabelecemos um centro de competitividade, unindo os esforços das principais entidades nacionais. Esses esforços elevaram o ranking dos Emirados do 28º lugar em 2009 para estar entre os cinco primeiros do mundo em competitividade. No mesmo relatório, os Emirados ocuparam o 1º lugar global no índice de ausência de burocracia, 2º lugar no índice de adaptabilidade das políticas governamentais e 4º lugar em eficiência governamental. Essa conquista é um testemunho de anos de esforço consistente. Com a visão do meu irmão, Mohamed bin Zayed, nosso futuro continuará ainda mais brilhante e forte.”

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum acrescentou: “Durante a reunião, aprovamos subsídios habitacionais para mais de 1.838 cidadãos no primeiro semestre do ano atual, com valor total de AED 1,2 bilhão. Esse apoio continuará garantindo moradia digna e promovendo estabilidade familiar em todo o país.”

Ele confirmou: “Também aprovamos os resultados e as atividades do Conselho dos Emirados para o Desenvolvimento Equilibrado, presidido pelo xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. O Conselho continua a implementar projetos e firmar parcerias nacionais para desenvolver vilarejos emiradenses, em aspectos econômicos, sociais e como destinos turísticos. Suas iniciativas têm gerado oportunidades significativas para famílias, jovens talentos e pequenos empreendedores. A missão do Conselho é garantir que todas as regiões dos Emirados, próximas ou distantes, se beneficiem do imenso impulso de desenvolvimento do país.”

O xeique Mohammed bin Rashid declarou: “Também revisamos os resultados da implementação da Identidade Digital nas transações governamentais, que já conta com mais de 11 milhões de usuários registrados e registrou mais de 600 milhões de acessos. O ecossistema digital integrado e unificado para serviços governamentais conecta atualmente mais de 130 entidades governamentais e organizações do setor privado. Ele viabilizou 2,6 bilhões de transações digitais com eficiência, precisão e rapidez. Meus agradecimentos à equipe responsável por esse excelente ecossistema nacional.”

O xeique Mohammed bin Rashid acrescentou: “O Gabinete aprovou durante a reunião a reestruturação do Comitê Superior de Supervisão da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, sob a presidência do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ao longo dos anos, o Comitê avançou nas políticas nacionais e no fortalecimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em todo o país. O Comitê continuará seu trabalho para garantir que os Emirados permaneçam líderes globais no combate a esses crimes, como um oásis de segurança e um ambiente ideal para empreendedores e investidores de todos os setores.”

O xeique Mohammed bin Rashid disse: “Também aprovamos a criação do Centro Nacional de Navegação Marítima, que funcionará sob o Ministério de Energia e Infraestrutura. O novo centro irá gerir e operar o Sistema Nacional Integrado de Monitoramento Marítimo, supervisionar a Janela Única Marítima Nacional e promover a segurança do setor. Também desenvolverá mecanismos para prevenir práticas nocivas, proteger a vida marinha dos Emirados e impulsionar o setor com pesquisa e estudos científicos.”

O xeique Mohammed bin Rashid concluiu: “Aprovamos o Relatório Anual de 2024 da Comissão Superior de Negociações de Livre Comércio. Entre os principais resultados estão a assinatura e conclusão de 27 Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) com economias estratégicas globais, dos quais oito já entraram em vigor. Também revisamos os esforços em andamento para finalizar mais acordos com outros países. A equipe de negociação comercial dos Emirados tem se destacado e alcançado resultados notáveis, contribuindo para um crescimento recorde do comércio exterior em curto prazo.”

O Gabinete revisou os resultados do Ranking de Competitividade Global de 2025, publicado pelo Centro Mundial de Competitividade do IMD, em Lausanne, Suíça. Neste ano, os Emirados ocupam uma posição entre os cinco melhores do mundo, com 96,09 pontos em 100. O país subiu duas posições em relação ao ano anterior, superando Estados Unidos, Suécia, Alemanha e Canadá, mantendo a liderança regional pelo nono ano consecutivo.

O relatório avalia 69 países com base em quatro áreas principais: desempenho econômico, eficiência governamental, eficiência nos negócios e infraestrutura. Os dados abrangem 341 indicadores de competitividade em campos econômicos, administrativos e sociais.

A edição de 2025 também introduziu cinco novos indicadores: desperdício de alimentos, desempenho ambiental, governo eleito democraticamente, mobilidade com passaporte e viés da mídia.

Neste ano, os Emirados avançaram significativamente no pilar de eficiência nos negócios, subindo sete posições para o 3º lugar global. O país também manteve posições fortes em desempenho econômico (2º lugar) e eficiência governamental (4º lugar).

O desempenho excepcional dos Emirados em setores-chave contribuiu para sua liderança em 113 indicadores globais principais e secundários. O país ficou em 1º lugar em 22 indicadores, incluindo taxa de emprego, ausência de burocracia, disponibilidade de expertise global, transformação digital nas empresas, capital de risco, mobilidade de estudantes de ensino superior, parcerias público-privadas, infraestrutura energética e representação feminina no Parlamento.

Também ficou em 2º lugar em coesão social, flexibilidade nas leis de residência e adaptabilidade das políticas governamentais; e em 3º lugar em número de graduados em ciências, uso de ferramentas digitais e tecnologia, e infraestrutura de saúde.

O Gabinete revisou o relatório de 2024 da Comissão Superior de Negociações de Livre Comércio. O documento destacou a assinatura e conclusão de negociações de 27 Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) com vários países, dos quais oito já estão em vigor.

Esses acordos impulsionaram o volume de comércio exterior dos Emirados para o recorde de AED 5,23 trilhões em 2024, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC).

As exportações não petrolíferas dos Emirados ultrapassaram AED 440 bilhões em 2023, marcando um crescimento de 16,3% em relação a 2022 e de 83% desde 2019. As reexportações também atingiram recorde de AED 684,3 bilhões, com alta de 6,3% sobre 2022. Além disso, os Emirados atraíram AED 113 bilhões em investimentos estrangeiros diretos (IED) em 2023, reforçando sua posição como centro global de comércio.

O Gabinete também revisou os avanços de 2024 do Conselho dos Emirados para o Desenvolvimento Equilibrado, presidido pelo xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Heróis da Pátria.

Entre os destaques estão a conclusão de projetos importantes em Qidfa, como o calçadão litorâneo, a Palm Walk e pistas de ciclismo. Em Masfout, foram iniciados projetos como o Marble Park, um clube feminino, o mercado de sexta-feira e a restauração das áreas de Al Sharia e Al Falaj como marcos culturais. A primeira fase do projeto litorâneo de Al Sila’ já ultrapassa 87% de conclusão. Em Al Rams, estão previstas iniciativas como construção de centro comunitário, marina e calçadão, além de ações de ecoturismo.

O Conselho também lançou o programa “Conselhos das Aldeias dos Emirados”, criando dez conselhos comunitários integrados e identidades digitais distintas para cada vila, dentro da iniciativa “Jothoor” (Raízes), voltada ao empoderamento de artesãs locais. Foram organizados festivais culturais e feiras, atraindo mais de 206 mil visitantes, beneficiando 171 famílias e envolvendo 790 voluntários.

O Gabinete analisou os resultados da quarta edição da plataforma “Make it in the Emirates” (2025), que atraiu mais de 122 mil visitantes e participantes. Foram viabilizados AED 168 bilhões em acordos de compras para localizar a produção de 4.800 itens, além da assinatura de AED 11 bilhões em contratos industriais e financiamento de AED 40 bilhões em cinco anos para apoiar pequenas e médias empresas.

Uma nova categoria, “Artesanato Tradicional dos Emirados”, foi criada para reconhecer indivíduos e organizações que se destacam nas práticas artesanais tradicionais do país.

O Gabinete analisou ainda um relatório do Programa Habitacional Sheikh Zayed, que destacou as decisões habitacionais emitidas pelo governo federal no primeiro semestre de 2025. No total, foram emitidas 1.838 decisões, com valor superior a AED 1,25 bilhão.

O Gabinete aprovou a criação do Centro Nacional de Navegação Marítima, vinculado ao Ministério de Energia e Infraestrutura. O Centro irá gerenciar um banco de dados marítimo unificado, supervisionar sistemas de rastreamento de embarcações e garantir a segurança marítima e a proteção ambiental, em coordenação com as autoridades competentes.

Foi aprovada a elaboração de uma lei federal para salvaguardar o patrimônio cultural dos Emirados. A legislação pretende aumentar a conscientização, apoiar o patrimônio imaterial e alinhar os esforços nacionais com as melhores práticas internacionais.

O Gabinete reestruturou o Comitê Superior de Supervisão da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, sob a presidência do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores. Também foi reestruturado o Conselho Nacional de Ação Climática, responsável pela implementação da estratégia de neutralidade de carbono até 2050 e pela promoção de mercados de carbono. Os Emirados incluíram nove novos sítios na lista global de áreas prioritárias de biodiversidade e lançaram um plano para plantar 100 milhões de manguezais até 2030. Áreas protegidas foram ampliadas em 18% em reservas terrestres e 12% em reservas marinhas. O Gabinete também revisou os resultados da implementação do Seguro Desemprego dos Emirados em 2024.

O Gabinete aprovou a ratificação de 13 acordos e protocolos internacionais, incluindo parcerias com Montenegro (turismo, imóveis e cooperação econômica), Vietnã (parceria econômica abrangente), Uganda (isenção mútua de vistos) e Nova Zelândia (promoção de investimentos). Acordos também foram assinados com Essuatíni, República Centro-Africana, Quênia, Peru, Nigéria e Jordânia.

Também foi aprovada a negociação e assinatura de 36 acordos e memorandos internacionais. Entre eles, destacam-se os firmados com Hong Kong (assistência jurídica), Montenegro (cooperação energética) e União Econômica da Eurásia (parcerias econômicas).

Novas embaixadas serão abertas no Togo, Gabão, Camarões e Tadjiquistão, além de um consulado-geral dos Emirados em Miami, nos Estados Unidos.

O Gabinete endossou a participação dos Emirados em 13 eventos internacionais, em países como Malásia e Etiópia. O país também sediará cúpulas estratégicas, incluindo a Reunião Anual do Grupo de Cooperação de Dados de Bancos Centrais.

Além disso, foi aprovada a adesão dos Emirados à Rede Internacional de Concorrência, ao Fórum da OCDE sobre Administração Tributária e ao Tratado de Svalbard, além da participação no Fórum Jurídico Internacional em São Petersburgo.