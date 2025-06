Governante de Ras Al Khaimah recebe bispo católico do sul da Península Arábica

RAS AL KHAIMAH, 17 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu nesta terça-feira (17/06) o bispo Paolo Martinelli, vigário apostólico do sul da Península Arábica, em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed. O encontro contou com a presença de diversos padres da Igreja Católica de Santo Antônio de Pádua, em Ras Al Khaimah.

Durante a reunião, foram discutidas formas de promover a paz, o diálogo inter-religioso e o fortalecimento de uma cultura de tolerância, abertura e convivência — valores profundamente enraizados no tecido social dos Emirados Árabes Unidos.

Saud destacou que o país atribui grande importância ao fortalecimento dos princípios de convivência pacífica e diálogo construtivo entre religiões e culturas, guiado por uma abordagem humanitária e civilizacional baseada no respeito à diversidade, à dignidade humana e à construção de uma sociedade inclusiva e coesa.

Paolo Martinelli expressou profunda gratidão e apreço pela recepção calorosa e hospitalidade do xeique Saud bin Saqr. Ele também elogiou os Emirados Árabes Unidos como modelo global de acolhimento à diversidade cultural e religiosa, bem como de promoção do espírito de convivência e entendimento mútuo entre pessoas de diferentes crenças e origens.