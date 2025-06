Emirates retorna ao Salão Aeronáutico de Paris após mais de 15 anos com nova geração de aeronaves

DUBAI, 17 de junho de 2025 (WAM) – A companhia aérea Emirates participa da 55ª edição do Salão Aeronáutico Internacional de Paris até 19 de junho. Após mais de 15 anos sem participar do evento, a Emirates está exibindo sua mais nova aeronave – o Airbus A350 – com o design de cabine de nova geração, interiores atualizados e tecnologias mais recentes.

Visitantes do salão poderão conhecer as cabines reformuladas da Classe Executiva e da Classe Econômica Premium, além do espaço e conforto aprimorados da Classe Econômica.

Sir Tim Clark, presidente da Emirates Airline, afirmou: “Estamos satisfeitos em retornar ao Salão Aeronáutico de Paris, apresentando o que há de melhor na aviação comercial em uma das plataformas mais importantes do calendário da indústria aeroespacial. Voltar ao principal evento aeronáutico da França demonstra o comprometimento da Emirates com o setor aéreo francês — não apenas por meio de nossas operações diárias, mas também por meio de investimentos em toda a cadeia de suprimentos da indústria.”

A Emirates opera atualmente 21 voos semanais para Paris, incluindo três voos diários com o A380; um voo diário com o A380 para Nice; e um voo diário com o A350 para Lyon. A companhia é a única empresa aérea internacional a operar o A380 no Aeroporto de Nice Côte d’Azur.

Há mais de 30 anos, a Emirates tem desempenhado papel central na expansão do setor aéreo francês e no fortalecimento do comércio e do turismo. Os principais investimentos da empresa no país incluem: A aquisição de aeronaves A350 e A380, apoiando milhares de empregos na Airbus, Safran, Thales e outros segmentos da indústria aeroespacial na França.

Desde sua fundação em 1985, a Emirates já investiu mais de €114 bilhões (US$ 130 bilhões) na compra de 254 aviões Airbus, incluindo os modelos A300, A310, A330, A340-300, A340-500, A380 e A350.

A companhia é cliente importante de fornecedores franceses, adquirindo pneus da Michelin, componentes e assentos da Safran, além de sistemas aviônicos da Thales.

Em 2023, a Emirates anunciou contratos com a Safran que somam mais de €1 bilhão (US$ 1,14 bilhão), incluindo um acordo de €896 milhões (US$ 1 bilhão) para aquisição de assentos de última geração para as novas frotas de Airbus A350, Boeing 777X-9 e para os Boeing 777-300ER em operação.

A companhia também investiu mais de €322 milhões (US$ 367,5 milhões) no sistema de entretenimento AVANT Up, da Thales, para equipar os novos A350.

A Emirates SkyCargo oferece capacidade de carga semanal em rota entre o Aeroporto Dubai World Central (DWC), Paris Charles de Gaulle (CDG) e Lyon Saint-Exupéry. Os Emirados Árabes Unidos são o maior parceiro comercial da França no Oriente Médio.

A Emirates contribui diretamente com mais de €189 milhões (US$ 215 milhões) por ano para a economia francesa, por meio de despesas operacionais como abastecimento de aeronaves, taxas de sobrevoo, catering de bordo, taxas de pouso e atendimento, hospedagem de tripulações, salários, publicidade e patrocínios.

A França é ainda o principal mercado global da Emirates na aquisição de vinhos: 58% dos vinhos tintos servidos nas classes Primeira e Executiva são provenientes da região de Bordeaux.

O A350 da Emirates em exibição no evento conta com três classes espaçosas, incluindo 32 assentos lie-flat de nova geração na Classe Executiva, 21 assentos na Classe Econômica Premium e 259 assentos na Classe Econômica com maior espaço entre fileiras.

Os visitantes da feira poderão conferir a nova experiência “fly better” da Emirates, com tetos mais altos e corredores mais largos em todas as classes, novo design de assentos com ergonomia aprimorada, sistema de iluminação atualizado, entretenimento de bordo com experiência cinematográfica e Wi-Fi mais rápido.

Até o fim deste ano, a Emirates espera operar o A350 em 17 destinos. A companhia já recebeu sete aeronaves do modelo e deve incorporar outras 58 unidades nos próximos anos.