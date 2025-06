Alta representante da União Europeia alerta contra envolvimento dos EUA no Irã, citando risco de conflito mais amplo

BRUXELAS, 17 de junho de 2025 (WAM) — A principal diplomata da União Europeia alertou nesta terça-feira (17/06) que o envolvimento militar dos Estados Unidos no crescente conflito entre Irã e Israel pode desencadear uma conflagração regional de maiores proporções.

Em conversa com jornalistas após uma videoconferência com os ministros das Relações Exteriores da União Europeia, a alta representante para Assuntos Exteriores e Política de Segurança do bloco, Kaja Kallas, afirmou que é “claro para todos” que o Irã não pode ser autorizado a desenvolver uma bomba nuclear — mas que a diplomacia, e não o uso da força, é o melhor caminho para impedir isso.

“Se os Estados Unidos se envolverem diretamente, isso arrastará a região para um conflito mais amplo”, disse Kallas. “Isso não interessa a ninguém.”

Kallas informou ter mantido uma conversa telefônica com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que “enfatizou que também não é do interesse dos EUA serem arrastados para esse conflito”.

A representante destacou que a União Europeia tem mantido contato tanto com o Irã quanto com Israel para ajudar na redução das tensões, já que “a estabilidade da região é do interesse de todos”, afirmou.

Kallas também declarou que o bloco europeu deve avançar com a proposta de reduzir o teto de preços do petróleo estabelecido pelo G7 de US$ 60 para US$ 45 por barril, especialmente diante das tensões crescentes no Oriente Médio.