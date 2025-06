RTA oferece Wi-Fi gratuito em todas as 43 estações de ônibus e transporte marítimo em Dubai

DUBAI, 17 de junho de 2025 (WAM) — A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA, na sigla em inglês) concluiu, em colaboração com a empresa e&, a implementação do serviço de Wi-Fi gratuito em 21 estações de ônibus e 22 estações de transporte marítimo, como parte de uma iniciativa para aprimorar a experiência dos usuários. O serviço permite que passageiros do transporte público permaneçam conectados por meio de seus smartphones, tablets e laptops durante os deslocamentos.

Essa iniciativa integra os esforços contínuos da RTA para acelerar a transformação digital de todos os seus serviços, atendendo aos diversos segmentos da sociedade, em conformidade com a visão dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, reflete o compromisso da RTA em melhorar a experiência diária de mobilidade — tornando as viagens de ônibus e transporte marítimo mais agradáveis e proveitosas — e contribuindo para a meta de Dubai de se tornar a cidade mais inteligente e feliz do mundo.

O serviço de Wi-Fi passará por avaliações contínuas para possibilitar sua ampliação e aprimoramento, em parceria com a e&, garantindo conectividade de alta qualidade para os passageiros que utilizam os serviços de ônibus e transporte marítimo em todo o emirado.