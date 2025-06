Líder dos Emirados discute situação na região com o presidente do Irã

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — O líder dos Emirados Árabes Unidos (EAU), xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Os dois discutiram os mais recentes desdobramentos no Oriente Médio e suas implicações para a paz e a segurança regionais. Os líderes ainda discutiram o ataque militar israelense contra os iranianos.

Mohamed bin Zayed expressou solidariedade ao Irã e ao povo iraniano diante das circunstâncias difíceis. Destacou ainda que os Emirados Árabes Unidos seguem realizando intensas consultas com todas as partes envolvidas, com o objetivo de ajudar a conter a escalada das tensões e apoiar iniciativas que promovam o restabelecimento da segurança e da estabilidade na região. O presidente dos EAU reafirmou o compromisso do país com qualquer esforço voltado a esse propósito.