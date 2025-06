Emirados Árabes Unidos: escalada regional exige ação coordenada para conter conflito

Abdullah bin Zayed: não há alternativa às soluções políticas e diplomáticas. As Nações Unidas e o Conselho de Segurança devem cumprir suas responsabilidades e adotar medidas urgentes e necessárias para alcançar um cessar-fogo e fortalecer a paz e a segurança internacionais.

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos destacaram que a escalada militar em curso na região exige ação urgente e coordenada, tanto em nível regional quanto internacional, para evitar a ampliação do conflito e mitigar suas repercussões sobre a paz e a segurança globais.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, afirmou que os Emirados Árabes Unidos — que condenaram os ataques militares de Israel contra o Irã desde as primeiras horas — acreditam que, cinco dias após o início desse perigoso confronto, é urgente adotar uma abordagem diplomática que leve ambas as partes à desescalada, ponha fim às hostilidades e evite consequências graves e de longo alcance.

Abdullah advertiu para os riscos de ações impensadas e mal calculadas, que podem ultrapassar as fronteiras dos dois países envolvidos, e ressaltou a necessidade de agir com rapidez em direção a um objetivo claro: a cessação imediata das hostilidades antes que a situação fuja do controle.

O ministro também afirmou que o presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tem conduzido intensas conversas diplomáticas para impulsionar os esforços de desescalada e evitar a propagação do conflito — reflexo do compromisso firme com a diplomacia e o diálogo como único caminho viável, distante do confronto e da escalada. Essa postura está alinhada à visão mais ampla dos Emirados de promover estabilidade, prosperidade e justiça para os povos da região.

Neste momento crítico e perigoso, Abdullah bin Zayed ressaltou a urgência da sabedoria política em uma região que há muito tempo carrega os fardos de conflitos prolongados e que não pode suportar novas tensões e confrontos. Ele reiterou que a prudência e a contenção são agora mais essenciais do que nunca.

“Os Emirados Árabes Unidos acreditam que promover o diálogo, respeitar o direito internacional e a soberania dos Estados são princípios essenciais para resolver as crises atuais”, declarou o chanceler. “Os Emirados apelam às Nações Unidas e ao Conselho de Segurança para que cumpram integralmente suas responsabilidades, evitando nova escalada e adotando medidas urgentes e necessárias para alcançar um cessar-fogo e fortalecer a paz e a segurança internacionais”, concluiu.