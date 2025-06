Embaixada da Eslovênia nos Emirados celebra o Dia Nacional do país

ABU DHABI, 17.jun.2025 (WAM) – A embaixadora da República da Eslovênia nos Emirados Árabes Unidos, Natalia Mansour, ofereceu uma recepção em Abu Dhabi para celebrar o Dia Nacional do país.

O evento contou com a presença de Omar Al Neyadi, diretor do Departamento de Assuntos Europeus do Ministério das Relações Exteriores dos EAU, além de chefes de missões diplomáticas árabes e estrangeiras credenciadas no país.

Em discurso durante a cerimônia, Natalia Mansour afirmou que a Eslovênia e os Emirados Árabes Unidos mantêm laços sólidos e estreitos. Destacou o empenho do seu país em fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas e ampliá-la para horizontes mais amplos.

A embaixadora ressaltou que os Emirados mantêm uma parceria sólida com a Eslovênia, sustentada por relações econômicas, comerciais e de investimento consolidadas. Observou ainda que os EAU são o maior parceiro comercial da Eslovênia no Oriente Médio.

Por fim, afirmou o compromisso do governo esloveno em abrir novos caminhos para investimentos mútuos entre os dois países amigos, com o objetivo de levar as relações econômicas e comerciais a níveis mais avançados, em benefício de ambas as nações.