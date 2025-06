Escalada regional ameaça avanço rumo à paz na Síria, alerta ONU

NOVA YORK, 17 de junho de 2025 (WAM) – A vice-enviada especial das Nações Unidas para a Síria, Najat Rochdi, alertou que os riscos de uma nova escalada na região não são hipotéticos, mas "imediatos, graves e ameaçam desfazer os frágeis avanços rumo à paz e à recuperação na Síria".

O alerta foi feito durante uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, realizada nesta terça-feira (17/6), para tratar dos desdobramentos da crise síria.

"A Síria simplesmente não suporta outra onda de instabilidade", afirmou Rochdi.

A representante da ONU elogiou os progressos feitos pelas autoridades sírias no campo da educação e na troca de prisioneiros. "Saudamos o avanço na área da educação, com um acordo que permite o registro de estudantes para exames no nordeste do país com supervisão do Ministério da Educação interino. Também reconhecemos as recentes trocas de detidos, além da cooperação que permitiu o retorno de várias famílias sírias do campo de Al-Hol para o noroeste da Síria", destacou.

Rochdi acrescentou que ainda é necessário um trabalho urgente de reabilitação para enfrentar as precárias condições humanitárias e a frágil situação de segurança no campo. Ela pediu aos Estados-membros e às autoridades competentes que intensifiquem significativamente os esforços de repatriação.

"A devida atenção também deve ser dada à reintegração adequada dos sírios repatriados dos campos", concluiu.