Se conflito entre Irã e Israel se intensificar, mais civis sofrerão, alerta Comitê Internacional da Cruz Vermelha

GENEBRA, 17 de junho de 2025 (WAM) – O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afirmou que, caso o conflito em curso entre Israel e Irã se intensifique, ainda mais civis serão afetados, e os efeitos colaterais se espalharão além das zonas de combate, em uma região que já enfrenta níveis elevados de sofrimento.

“Apelamos ao respeito ao direito internacional humanitário e instamos à imediata desescalada. É urgente uma ação política decisiva para pôr fim às mortes e à destruição”, afirmou Nicolas Von Arx, diretor regional do CICV para o Oriente Médio e o Norte da África, em comunicado.

“Nossos corações estão com os civis envolvidos no conflito entre Irã e Israel. Cada vida perdida, cada família atingida, representa uma tragédia profunda. Muitos civis de ambos os lados foram mortos ou feridos, inclusive membros do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Casas foram destruídas e meios de subsistência, arruinados. No Irã, muitas famílias estão fugindo em busca de segurança. Em Israel, famílias são forçadas repetidamente a se abrigar em refúgios no meio da noite”, acrescentou.