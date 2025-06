Academia Diplomática dos Emirados será parceira do Fórum GLOBSEC até 2027

ABU DHABI, 18 de junho de 2025 (WAM) – A Academia Diplomática Anwar Gargash (AGDA, na sigla em inglês ) e o Fórum GLOBSEC, um centro global de estudos dedicado a promover a segurança, prosperidade e sustentabilidade na Europa e no mundo, assinaram um memorando de entendimento que designa a AGDA como parceira institucional principal do Fórum GLOBSEC entre 2025 e 2027.

O acordo foi assinado pelo diretor-geral da AGDA, Nickolay Mladenov, e pelo fundador e presidente do GLOBSEC, Róbert Vass.

Realizado anualmente, o Fórum GLOBSEC é uma das principais plataformas europeias de diálogo, reunindo líderes globais, formuladores de políticas públicas e especialistas para discutir questões cruciais como segurança, desenvolvimento econômico, mudanças climáticas e tecnologia. A edição de 2025 está marcada para ocorrer de 12 a 14 de junho, em Praga, na República Tcheca, criando um espaço estratégico para debates voltados ao futuro.

Como parte da parceria, a AGDA contribuirá para a definição da agenda do GLOBSEC ao longo dos próximos três anos, com participação em programas principais, consultoria sobre temas centrais e palestrantes, organização de eventos paralelos e apoio a reuniões bilaterais e ações de comunicação.

Destacando o papel proativo da AGDA no cenário internacional, Nickolay Mladenov afirmou que os Emirados Árabes Unidos têm defendido, de forma consistente, o diálogo multilateral e a diplomacia pragmática. "Por meio desta aliança com o GLOBSEC, a Academia contribuirá para amplificar as vozes de nossa região, além de participar de maneira construtiva na formulação de políticas globais em um momento em que confiança, diálogo e ação coordenada são essenciais”, disse.

Róbert Vass comentou que receber a AGDA como parceira institucional principal confere uma dimensão estratégica ao Fórum GLOBSEC. "A experiência dos Emirados na mediação de conflitos, segurança alimentar, diplomacia climática e cooperação inter-regional refletem uma abordagem voltada para o futuro da governança global. Juntos, queremos trazer novas perspectivas e construir pontes entre regiões que muitas vezes são discutidas isoladamente”, afirmou.

A colaboração entre a AGDA e o GLOBSEC reflete o compromisso conjunto de fortalecer o diálogo global e promover soluções sustentáveis, reafirmando o empenho dos Emirados Árabes Unidos com o multilateralismo e a cooperação pacífica, como demonstra seu papel ativo na diplomacia internacional.