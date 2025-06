EAU destacam identidade cultural no Salão Internacional do Livro de Pequim

PEQUIM, 18.jun.2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participam da 31ª edição do Salão Internacional do Livro de Pequim, realizado no Centro Nacional de Convenções da China entre os dias 18 e 22 de junho.

Com um pavilhão nacional que reflete a riqueza e a diversidade do cenário cultural emiradense, a presença dos EAU se destaca entre as representações internacionais. O espaço foi organizado pela Embaixada dos Emirados em Pequim, com apoio do Ministério da Cultura.

A iniciativa tem como objetivo apresentar ao público chinês os principais elementos do patrimônio cultural dos EAU, assim como os nomes de referência da produção cultural nacional. Além disso, busca estreitar os laços com os setores editorial e cultural da China, explorar possibilidades de cooperação e firmar parcerias com instituições líderes nas indústrias criativas e culturais do país asiático.

O pavilhão dos Emirados conta com uma programação variada, que inclui mesas de debate, encontros profissionais e visitas oficiais, além da assinatura de acordos de cooperação. A participação está alinhada à visão dos EAU de promover a abertura cultural e reforçar sua presença no cenário cultural internacional.

A inauguração do espaço foi conduzida por Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, embaixador dos EAU na China, com a presença de Mubarak Al Nakhi, secretário executivo do Ministério da Cultura, além de autoridades dos dois países.

Considerado um dos eventos culturais mais prestigiados do mundo, o Salão Internacional do Livro de Pequim reúne anualmente milhares de editoras, autores, intelectuais e visitantes. O encontro é reconhecido como plataforma essencial para a promoção da cooperação internacional nas áreas de pesquisa, produção de conhecimento e inovação acadêmica.