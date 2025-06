Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador da Espanha

AJMAN, 18.jun.2025 (WAM) – O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu o embaixador do Reino da Espanha nos Emirados Árabes Unidos, Emilio Pin Godos, no Palácio Emiri.

O xeique Ammar deu as boas-vindas ao diplomata espanhol e lhe desejou sucesso em sua missão no país, manifestando a esperança de que sua atuação contribua para o fortalecimento das relações amistosas e de cooperação entre os Emirados e a Espanha em diversas áreas.

Durante o encontro, as duas autoridades discutiram os laços bilaterais entre os países e avaliaram formas de ampliar a cooperação, com destaque para os setores de comércio e turismo.

O embaixador espanhol agradeceu a recepção e a hospitalidade, elogiando o desenvolvimento e os avanços registrados por Ajman, especialmente nas áreas de economia e turismo.

A reunião contou com a presença de diversas autoridades locais.