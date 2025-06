Dubai conclui projeto de drenagem 75 milhões de dólares em Nad Al Sheba 3

DUBAI, 18 de junho de 2025 (WAM) — A Prefeitura de Dubai anunciou a conclusão de um projeto de desenvolvimento da rede de esgoto e drenagem de águas pluviais em Nad Al Sheba 3, com investimento total de 277 milhões de dirhams (US$ 75,4 milhões).

O projeto atende uma área de 340 hectares e abrange até 300 terrenos, integrando os planos estratégicos da prefeitura para modernizar e preparar a infraestrutura de Dubai para o futuro, em apoio à visão do emirado de se tornar referência global em desenvolvimento urbano sustentável e inteligente.

O diretor-geral da Prefeitura de Dubai, Marwan Ahmed bin Ghalita, afirmou que o projeto faz parte dos esforços estratégicos da prefeitura para desenvolver e entregar infraestrutura de padrão internacional, em sintonia com as ambições de liderança global e sustentabilidade urbana de Dubai. "A conclusão do projeto Nad Al Sheba 3 representa um avanço importante na conexão de todas as áreas da cidade a uma rede integrada de esgoto e drenagem de águas pluviais, garantindo a preparação do emirado para enfrentar os desafios climáticos dos próximos 100 anos. Esses esforços integram dois dos maiores programas estratégicos de infraestrutura da região: o projeto ‘Tasreef’, de AED 30 bilhões (US$ 8,2 bilhões), para desenvolvimento da rede de drenagem, e o programa de modernização do sistema de esgoto, de AED 80 bilhões (US$ 21,8 bilhões)”, disse.

Ghalita acrescentou que a prefeitura de Dubai segue comprometida em acelerar a entrega de obras integradas de esgoto e coleta de águas pluviais, em conformidade com os mais altos padrões internacionais. "Ao aplicar tecnologias avançadas e soluções inteligentes, buscamos elevar o desempenho operacional, garantir a continuidade dos serviços e melhorar a qualidade de vida dos moradores — reforçando o status de Dubai entre as cidades com infraestrutura mais avançada do mundo”, pontuou.

No âmbito do projeto, foi implantada uma rede de esgoto moderna com cerca de 24 quilômetros de extensão, com tubulações de 200 a 800 milímetros de diâmetro. Essa infraestrutura contribuirá para melhorar os padrões de saúde pública, preservar a sustentabilidade ambiental e facilitar futuras manutenções. Também foram construídos 11 quilômetros adicionais de conexões domiciliares para ligar residências, novas unidades habitacionais e outros imóveis diretamente à rede principal.

Na área de drenagem de águas pluviais, a prefeitura instalou uma estação de bombeamento com capacidade de 4 mil litros por segundo, ampliando a capacidade de gerenciamento da chuva e garantindo o escoamento eficiente para a rede principal. O sistema é complementado por uma rede de drenagem baseada em gravidade com 31 quilômetros de extensão, com tubulações de 250 a 1.500 milímetros de diâmetro, o que assegura a eficiência do sistema durante chuvas intensas e reduz os riscos de alagamento.