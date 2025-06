Emirados Árabes e Paquistão firmam parceria para modernizar gestão pública

DUBAI, 18 de junho de 2025 (WAM) — Os governos dos Emirados Árabes Unidos e do Paquistão lançaram uma parceria estratégica para modernizar a gestão pública, marcando um novo marco na cooperação entre os países.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou o compromisso de seu país em fortalecer a duradoura amizade com os Emirados e ampliar a colaboração em diversos setores. Ele destacou a intenção do Paquistão de se beneficiar das práticas administrativas pioneiras adotadas pelos Emirados, que figuram entre as mais avançadas do mundo.

Durante reunião com uma delegação emiradense, Sharif mencionou reformas recentes em seu país, como a adoção de governança digital, sistemas econômicos sem papel e protocolos aduaneiros sem identificação.

Segundo o premiê, o Paquistão busca aplicar modelos bem-sucedidos dos Emirados para impulsionar a tomada de decisões baseada em dados e fortalecer os princípios de boa governança.

A delegação dos Emirados foi liderada por Abdulla Nasser Lootah, secretário-assistente para Competitividade e Intercâmbio de Conhecimentos no Ministério de Assuntos do Gabinete, e contou com a presença de Hamad Obaid Al Zaabi, embaixador dos Emirados no Paquistão.

Sharif recordou sua recente visita a Abu Dhabi e o encontro com o presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, classificando a reunião como “muito produtiva” e elogiando o apoio contínuo dos Emirados ao desenvolvimento do Paquistão.

Durante a visita, foi assinado um memorando de entendimento (MoU) que formaliza a parceria estratégica entre os dois países para modernização governamental. O documento foi assinado por Lootah e por Ahsan Iqbal, ministro paquistanês do Planejamento, Desenvolvimento e Iniciativas Especiais, na presença de autoridades como Muhammad Ishaq Dar, vice-primeiro-ministro e chanceler do Paquistão; Jam Kamal Khan, ministro do Comércio; e o embaixador Al Zaabi.

Mohammed Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete dos Emirados, afirmou que a parceria dá continuidade às sólidas relações bilaterais estabelecidas pelo xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan. “Reforçando o compromisso da liderança dos Emirados em ampliar essas sólidas relações bilaterais de forma a garantir a continuidade da cooperação construtiva, com foco na promoção da prosperidade e do benefício mútuo para os povos das duas nações amigas”, acrescentou.

Al Gergawi afirmou ainda que, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e a orientação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, os Emirados Árabes Unidos seguem fortalecendo a cooperação e ampliando sua parceria positiva e produtiva com o Paquistão. Ele também ressaltou o compromisso do país em ampliar o escopo da colaboração em diversas áreas, de maneira a apoiar a visão e as aspirações compartilhadas entre as duas nações amigas.

Al Gergawi destacou que a parceria estratégica vai impulsionar a cooperação bilateral por meio do intercâmbio de boas práticas em governança, administração pública e inovação institucional.

O acordo cobre uma ampla gama de áreas, incluindo governança, planejamento do desenvolvimento, reforma do setor público, formação de capital humano, planejamento urbano e ciência e tecnologia.

Por meio dessa parceria, os dois países pretendem promover o aprendizado mútuo, a capacitação institucional e a implementação de sistemas governamentais modernos e ágeis.

Abdulla Lootah afirmou que a parceria reflete a visão estratégica compartilhada entre os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão para o avanço da cooperação bilateral, especialmente na excelência do setor público.

No mesmo contexto, Muhammad Ishaq Dar se reuniu com a delegação do governo dos Emirados. O grupo também manteve uma reunião separada com Ahsan Iqbal, com a presença de Bilal Azhar Kayani, ministro de Estado das Finanças.

Ambas as reuniões focaram em explorar o avanço positivo das relações bilaterais e trocar pontos de vista sobre o fortalecimento da cooperação em governança, desenvolvimento institucional e inovação no setor público.