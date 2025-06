Meraas firma contrato de AED 450 milhões para obras do Central Park Plaza

DUBAI, 18.jun.2025 (WAM) – A Meraas, integrante do grupo Dubai Holding Real Estate, anunciou a assinatura de um contrato no valor de mais de AED 450 milhões com a empresa Naresco Contracting LLC para a execução das obras principais do Central Park Plaza, novo empreendimento residencial de alto padrão.

O projeto integra o City Walk, um dos principais polos de estilo de vida de Dubai, e tem entrega prevista para o terceiro trimestre de 2027.

O empreendimento contará com duas torres residenciais – a torre A, com 23 andares, e a torre B, com 20 andares – totalizando 212 apartamentos.

“Com o Central Park Plaza no City Walk, oferecemos um novo padrão de vida moderna no coração de Dubai. Esse projeto reforça nosso compromisso em desenvolver destinos sofisticados que priorizam a vida comunitária e o bem-estar”, afirmou Khalid Al Malik, diretor executivo da Dubai Holding Real Estate.