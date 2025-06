Presidentes dos Emirados e da Sérvia discutem fortalecimento de laços bilaterais

ABU DHABI, 18 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, reuniram-se nesta em Abu Dhabi para discutir formas de aprofundar os laços bilaterais entre os dois países.

O xeique Mohamed deu as boas-vindas a Vučić – que realiza uma visita de trabalho aos Emirados – no palácio Qasr Al Watan, expressando seu desejo de que a visita contribua para o desenvolvimento contínuo das relações entre as nações.

Os dois chefes de Estado analisaram diversos aspectos da cooperação entre Emirados e Sérvia e discutiram oportunidades de ampliar a colaboração, especialmente nos setores de economia, investimento, desenvolvimento, energias renováveis, segurança alimentar e outros campos estratégicos que contribuem para o crescimento e a prosperidade em ambas as nações.

O xeique Mohamed bin Zayed e o presidente sérvio também trocaram opiniões sobre diversos temas regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para os últimos acontecimentos no Oriente Médio.

Nesse contexto, os líderes enfatizaram a importância de intensificar os esforços para restaurar a segurança e a estabilidade na região, promover o diálogo e soluções diplomáticas, além de apoiar a paz, a estabilidade e o desenvolvimento em níveis regional e global.

Ao final da reunião, os dois lados reafirmaram o compromisso conjunto de aprofundar as relações entre Emirados Árabes Unidos e Sérvia e de construir parcerias econômicas sustentáveis que apoiem as prioridades de desenvolvimento e atendam às aspirações dos povos de ambos os países. Esse esforço está alinhado aos objetivos do Acordo de Parceria Econômica Abrangente – na sigla em inglês, CEPA –, que entrou em vigor em maio de 2025 com o objetivo de ampliar o volume do comércio bilateral e impulsionar o crescimento econômico.

Participaram da reunião o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado; o dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Gabinete do Presidente para Assuntos Estratégicos e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Ahmed Al Menhali, embaixador dos Emirados na Sérvia; e Mohamed Alabbar, presidente do Conselho de Administração da Eagle Hills Abu Dhabi, além da delegação que acompanha o presidente sérvio.