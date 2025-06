Conselho Muçulmano de Anciãos participa da Feira Islâmica do Livro de Jacarta

JACARTA, 18 de junho de 2025 (WAM) — O Conselho Muçulmano de Anciãos está participando da 23ª edição da Feira Islâmica do Livro de Jacarta, realizada no Centro de Convenções de Jacarta (JCC) entre os dias 18 e 22 de junho de 2025.

Marcando o quarto ano consecutivo de presença no evento, o Conselho apresenta suas iniciativas e publicações por meio de um pavilhão próprio, que se destaca como uma das principais atrações da feira.

A participação reafirma o compromisso contínuo do Conselho com a promoção de uma cultura de paz e convivência, a defesa dos princípios do Islã moderado e a ampliação de sua presença cultural no Sudeste Asiático.

Neste ano, o Conselho apresenta mais de 250 títulos intelectuais e culturais, incluindo uma seleção de lançamentos de 2025 publicados pela Al Hokama Publishing. As obras abordam temas essenciais como construção da paz, convivência e pluralismo identitário.

O pavilhão também dá destaque a mais de 30 obras de Ahmad Al-Tayeb, grão-imã de Al-Azhar e presidente do Conselho Muçulmano, que buscam apresentar o verdadeiro espírito do Islã e seu rico legado intelectual e filosófico. Além disso, o Conselho expõe obras relevantes de seus membros e de intelectuais renomados.

Como parte de seu compromisso com a ampliação do impacto cultural e a aproximação com o público indonésio, o Conselho oferece uma coletânea de publicações traduzidas para o idioma bahasa indonésio.

A participação do Conselho na feira inclui ainda uma série de seminários intelectuais de alto nível, com a presença de um grupo distinto de estudiosos e pensadores.

O pavilhão do Conselho foi premiado como “Melhor Pavilhão” da Feira Islâmica do Livro de Jacarta por três anos consecutivos — reconhecimento pelo conteúdo apresentado, pela diversidade da programação e pelo alto nível de engajamento dos visitantes.