Emirados participam da 46ª reunião do Conselho Ministerial do Fundo da Opep para o Desenvolvimento Internacional, em Viena

VIENA, 18 de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério das Finanças, participaram da 46ª sessão do Conselho Ministerial do Fundo da Opep para o Desenvolvimento Internacional (OFID, na sigla em inglês), realizada em Viena, na Áustria.

A delegação emiradense foi chefiada por Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, e incluiu Thuraiya Hamid Alhashmi, diretora do Departamento de Relações Financeiras Internacionais e Organizações do Ministério das Finanças e governadora no Fundo da Opep, e Hamad Issa Al Zaabi, diretor do gabinete do ministro de Estado para Assuntos Financeiros e governador suplente junto ao fundo.

A reunião analisou o relatório anual de 2024 do Fundo da Opep, com foco na avaliação do progresso na implementação de seus planos e projetos. Os participantes também discutiram os desafios trazidos pela rápida transformação do cenário global, especialmente nas áreas de segurança energética e alimentar, mudanças climáticas e necessidade de criação de empregos sustentáveis.

Outros temas debatidos incluíram formas de fortalecer a cooperação Sul-Sul e estabelecer parcerias sustentáveis entre o Fundo da Opep e instituições regionais e internacionais de financiamento ao desenvolvimento, com o objetivo de aumentar a eficácia das respostas às necessidades dos países beneficiários.

Em seu discurso, Mohamed bin Hadi Al Hussaini elogiou os resultados alcançados no último ano, que marcaram um ponto de inflexão na trajetória do fundo rumo à ampliação de suas operações e ao fortalecimento de sua resiliência e capacidade de adaptação.

“Este ano marca o 49º aniversário da fundação do Fundo da Opep, o que reflete a força de sua visão original e seu papel pioneiro na promoção do desenvolvimento sustentável no Sul Global. No último ano, o fundo apresentou um desempenho institucional notável, guiado por uma abordagem clara sob o Marco Estratégico 2030, o que lhe permitiu responder com eficácia às rápidas transformações e oferecer soluções de desenvolvimento flexíveis e aplicáveis em diversos setores”, declarou.

Al Hussaini acrescentou: “Reconhecemos que o cenário global de desenvolvimento está passando por mudanças significativas, com governos em nossas regiões enfrentando múltiplos desafios — da segurança alimentar ao fornecimento de energia, da adaptação às mudanças climáticas à geração de empregos. Diante disso, a pressão sobre o sistema de financiamento ao desenvolvimento cresce a um ritmo sem precedentes. Nesse contexto, o Fundo da Opep pode desempenhar um papel central, promovendo a cooperação Sul-Sul e oferecendo soluções financeiras diversificadas, além de contar com forte credibilidade internacional.”

O Fundo da Opep para o Desenvolvimento Internacional é uma instituição multilateral de financiamento ao desenvolvimento criada em 1976. Seu objetivo é fortalecer a cooperação entre os países-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e os parceiros do Sul Global, bem como com a comunidade internacional. Sua missão é apoiar o progresso social e econômico sustentável em países de baixa e média renda em todo o mundo, contribuindo para a estabilidade e prosperidade por meio de assistência técnica e financeira — incluindo financiamentos concessionais, subsídios e auxílio voltado ao desenvolvimento — em setores como agricultura, educação, energia, saúde e transportes.

Desde sua fundação, o fundo já comprometeu mais de US$ 27 bilhões para apoiar mais de 4 mil projetos de desenvolvimento, cujo custo total estimado ultrapassa US$ 200 bilhões, beneficiando mais de 125 países.