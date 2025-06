Príncipe herdeiro de Abu Dhabi participa de cúpula sobre infraestrutura na capital dos Emirados

ABU DHABI, 18 de junho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da Cúpula de Infraestrutura de Abu Dhabi (ADIS, na sigla em inglês), organizada pelo Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi (ADPIC). O evento ocorre ao longo de dois dias no Centro de Energia de Abu Dhabi, sob o tema Cidades do Futuro: repensando a infraestrutura para estilos de vida melhores.

Durante visita à exposição da ADIS, Khaled bin Mohamed conheceu as mais recentes inovações e tecnologias globais em infraestrutura sustentável. Mais de 25 entidades participantes apresentaram práticas locais e internacionais de destaque na adoção de princípios de planejamento urbano inteligente e abordagens voltadas à sustentabilidade no desenvolvimento de cidades modernas, com foco na qualidade de vida das comunidades.

O príncipe herdeiro ressaltou a importância do uso de tecnologias avançadas no planejamento urbano para garantir a sustentabilidade de longo prazo da infraestrutura, que atenda às aspirações das gerações atuais e futuras. Ele destacou o papel de investimentos em soluções integradas e preparadas para o futuro, incluindo instalações operadas por inteligência artificial (IA) e outras tecnologias inteligentes.

Durante a cúpula, o Departamento de Municípios e Transporte lançou a plataforma Binaa, baseada em IA e voltada à agilização do processo de licenciamento de construções. A ferramenta permite reduzir o tempo de processamento de solicitações em até 70%, viabilizando a emissão de licenças em até 24 horas. O sistema também detecta projetos superdimensionados, evitando redundâncias e reduzindo o impacto ambiental. Mais de 15 entidades governamentais terão acesso a plantas e outros documentos relevantes, por meio de uma plataforma unificada para todas as partes envolvidas.

A cúpula reuniu mais de dois mil especialistas, engenheiros renomados, urbanistas, tomadores de decisão, altos funcionários e representantes de organizações internacionais de diversas partes do mundo. Os participantes debateram sustentabilidade e inovação na infraestrutura voltada às cidades do futuro.

O Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi apresentou seu portfólio de iniciativas estratégicas para a criação de um ambiente urbano integrado, com impacto direto no bem-estar das comunidades do emirado. Atualmente, o ADPIC supervisiona a execução de mais de 600 projetos avaliados em mais de 200 bilhões de dirhams (cerca de US$ 54,4 bilhões), abrangendo setores como habitação, parques públicos, educação, turismo e outros serviços governamentais essenciais. As ações reforçam o papel central da entidade no desenvolvimento abrangente e na consolidação de Abu Dhabi como referência mundial em infraestrutura de qualidade.

Durante a visita, Khaled bin Mohamed esteve acompanhado de Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi; Mohamed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transporte; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; e do engenheiro Maysarah Mahmoud Eid, diretor-geral do Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi.