EAU, Senegal, França e ONU-Água defendem gestão integrada entre água doce e oceanos na Conferência da ONU sobre os Oceanos

ABU DABI, 18.jun.2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, o Senegal, a França e a ONU-Água organizaram nesta semana um evento paralelo de alto nível durante a 3ª Conferência da ONU sobre os Oceanos (UNOC3), reunindo lideranças globais e representantes de diferentes setores para defender abordagens integradas na gestão sustentável da água doce e dos oceanos.

Intitulado "Bridging the Waters from UNOC3 to 2026UNWC: Joint action for Sustainable Freshwater and Ocean Management", o encontro destacou a importância das estratégias “da nascente ao mar”, que reconhecem a conexão intrínseca entre os ecossistemas fluviais e marinhos.

O evento reuniu representantes de governos, agências da ONU, sociedade civil e especialistas técnicos para discutir mecanismos práticos de coordenação entre as gestões costeira, oceânica e de água doce. Os participantes enfatizaram a necessidade de fortalecer as sinergias entre as agendas globais da água e dos oceanos, com foco especial no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 – Água Potável e Saneamento – e 14 – Vida na Água.

Foram apresentados estudos de caso em contextos locais, que demonstraram a necessidade de mecanismos inovadores de financiamento, além do papel central das comunidades locais e da juventude na superação dos desafios ligados à água e aos oceanos.

A embaixadora do Clima da França, Barbara Pompili, afirmou: “É urgente reconectar as questões da água doce ao oceano – não podemos esquecer que o oceano é elemento-chave do ciclo hidrológico global. Precisamos levar os compromissos assumidos na UNOC3 para a Conferência da ONU sobre Água em 2026.”

A secretária-geral da Convenção de Ramsar, Dra. Musonda Mumba, reforçou a necessidade de integrar as discussões da UNOC3 à 15ª COP da Convenção de Ramsar, marcada para 23 a 31 de julho em Victoria Falls, no Zimbábue. “O que ouvimos hoje é a nossa história como humanidade – sobre como alteramos a natureza de formas prejudiciais, da nascente ao mar. Agora temos a chance de mudar esse rumo, por nós e pelo planeta. E é por isso que os ecossistemas de zonas úmidas são fundamentais para essa transformação e para a saúde do planeta”, afirmou.

Durante o encontro, os Emirados Árabes Unidos e o Senegal – que serão coanfitriões da Conferência da ONU sobre Água de 2026 – apresentaram sua visão para um processo preparatório inclusivo e colaborativo, iniciado ainda em 2024 com base em parcerias multilaterais.

Shaima Gargash, diretora de Energia e Sustentabilidade do Ministério das Relações Exteriores dos EAU, defendeu mais coordenação entre os atores globais: “Como coanfitriões da conferência, os Emirados estão comprometidos em promover parcerias inclusivas que reconheçam a água como elemento de conexão – das geleiras e rios aos oceanos. Nosso engajamento na UNOC3 demonstra o compromisso com colaborações multissetoriais para avançar nos ODS 6, 14 e em toda a Agenda 2030.”

O representante do Senegal para a conferência, Dr. Mohamed Diatta, também enfatizou a necessidade de união: “Temos o dever de agir – com determinação, clareza e solidariedade. Os desafios que enfrentamos – poluição, escassez hídrica, perda de biodiversidade, elevação do nível do mar – não reconhecem fronteiras. Nossas respostas também não podem ser fragmentadas. O que construirmos hoje deve gerar impacto duradouro: do local ao global, da nascente ao mar, da UNOC3 à Conferência da ONU sobre Água de 2026.”

Os EAU e o Senegal encerraram o evento com um convite aos Estados-membros e demais partes interessadas para participarem da reunião preparatória de alto nível da conferência, que será convocada pelo presidente da Assembleia Geral da ONU em 9 de julho, em Nova York, para adoção dos temas dos seis diálogos interativos.

Participaram ainda representantes dos governos da Alemanha, Indonésia, Brasil e Fiji; do Banco Mundial; da organização emiratense Clean Rivers; da Secretaria da Comissão Internacional da Baleia; do Parlamento Mundial da Juventude pela Água; e o Enviado Especial da ONU para os Oceanos.