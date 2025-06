João Almeida, da UAE Team Emirates-XRG, fica em segundo na terceira etapa do Tour de Suisse

ABU DABI, 18.jun.2025 (WAM) – O ciclista português João Almeida, da equipe UAE Team Emirates-XRG, conquistou o segundo lugar na terceira etapa do Tour de Suisse. O percurso de 195,6 quilômetros entre Aarau e Heiden contou com trechos sinuosos e uma chegada exigente, ideal para o estilo explosivo do atleta.

Mesmo com o ataque final de Quinn Simmons (Lidl-Trek), que integrava a principal fuga do dia, Almeida garantiu a segunda colocação em um sprint reduzido, à frente de Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL).

O austríaco Felix Grossschartner também teve bom desempenho, cruzando a linha de chegada no pelotão principal e mantendo a sexta colocação na classificação geral, a 1 minuto e 18 segundos do líder. A quarta etapa será disputada entre Heiden e Piuro, com 193,2 km de extensão. Romain Gregoire (Groupama-FDJ) segue com a camisa de líder.

Resultado da 3ª etapa: