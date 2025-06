ADPIC lança plano estratégico para transformar Abu Dhabi em cidade sustentável e próspera

ABU DABI, 18.jun.2025 (WAM) – O Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi (ADPIC, na sigla em inglês) apresentou nesta terça-feira (18) seu plano estratégico quinquenal e o Capital Projects Roadmap para o período de 2025 a 2029. O anúncio foi feito durante a Cúpula de Infraestrutura de Abu Dhabi (ADIS), realizada pela primeira vez neste ano.

A iniciativa tem como objetivo aumentar a qualidade de vida, a sustentabilidade e o bem-estar econômico em todo o emirado. Alinhado à visão da liderança de Abu Dhabi, o ADPIC será responsável por supervisionar o desenvolvimento e a execução de todos os projetos públicos de capital, com foco em crescimento de longo prazo, resiliência e inovação.

No centro do plano está o compromisso de construir uma cidade mais habitável, inclusiva e preparada para o futuro, com infraestrutura sustentável, comunidades revitalizadas e identidade cultural fortalecida. O roteiro estratégico se apoia em cinco pilares: atender às demandas sociais e de qualidade de vida, acelerar a participação do setor privado, fortalecer a economia local, incorporar práticas sustentáveis e impulsionar a transformação digital.

“Este plano representa um passo decisivo na construção do futuro de Abu Dhabi”, afirmou o engenheiro Maysarah Mahmoud Eid, diretor-geral do ADPIC. “É uma abordagem proativa de desenvolvimento de infraestrutura, que prioriza inovação, sustentabilidade e colaboração estratégica. Projetamos obras que promovem o progresso econômico, melhoram o cotidiano dos moradores e atraem investimentos e talentos internacionais.”

Um dos eixos centrais do plano é ampliar a participação do setor privado nos projetos de capital. A meta do ADPIC é elevar essa participação em 20% ao ano, atraindo novos investimentos e oportunidades de negócio. Está previsto ainda um roadshow global para atrair 20 novos empreiteiros e desenvolvedores internacionais, posicionando Abu Dhabi como polo de parcerias em infraestrutura.

Outro ponto de destaque é o fortalecimento da economia local. O plano prevê redirecionar 30% dos gastos públicos com infraestrutura para o mercado interno, com medidas como a aquisição de 40% dos materiais de fornecedores locais e o estímulo à instalação de centros de produção voltados, inicialmente, aos setores de iluminação e climatização. A expectativa é diversificar a economia e gerar valor agregado no país.

A sustentabilidade ocupa lugar central na proposta. Todos os novos projetos públicos deverão cumprir, até o fim deste ano, os requisitos da política de emissões líquidas zero até 2050. Além disso, metade dos novos empreendimentos habitacionais e sociais será construída com técnicas modulares, que reduzem o desperdício de materiais e aumentam a eficiência das obras.

A escuta da população também será prioridade: o ADPIC quer garantir que 90% dos projetos voltados à qualidade de vida incorporem sugestões da comunidade, colhidas por meio de grupos focais. Até 2026, serão lançadas plataformas digitais para reforçar a transparência, estimular a participação pública e agilizar a comunicação com os diversos setores envolvidos.

A transformação digital será ampliada com o lançamento, até 2026, de uma Plataforma Centralizada para Autoridades Governamentais, voltada a melhorar a coordenação e a eficiência das operações públicas.

Paralelamente, o ADPIC vai investir na formação da futura força de trabalho com programas de estágio, criação de uma grade curricular voltada à gestão de projetos de capital e instalação de um centro de pesquisa e inovação em infraestrutura.

Com a implementação deste plano estratégico, Abu Dhabi busca consolidar-se como uma cidade mais eficiente, sustentável e competitiva no cenário global. A iniciativa reflete o compromisso do emirado com o desenvolvimento inclusivo, a valorização do setor privado e a garantia de qualidade de vida para todos os seus habitantes.