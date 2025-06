Abdulla Al Hamed participa de painel sobre cooperação midiática e inovação na era da inteligência artificial

CANNES, 18.jun.2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO) e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, participou de um painel sobre colaboração e inovação nos setores de mídia e marketing diante dos avanços da inteligência artificial.

A sessão fez parte da programação do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, na França, um dos maiores eventos globais dedicados à publicidade, comunicação e inovação criativa. A atividade integrou os encontros preparatórios para a Cúpula BRIDGE, marcada para dezembro, em Abu Dhabi.

O painel foi organizado pelo Los Angeles Times Studios e pela empresa de serviços de marketing e tecnologia Monks, e contou com nomes de destaque, como Sir Martin Sorrell, empresário britânico do setor de mídia e marketing, e Will.i.am, fundador e CEO da FYI.AI.

Os debates giraram em torno dos desafios e oportunidades trazidos pela inteligência artificial para a indústria da comunicação, com foco em como empresas podem usar essas tecnologias para ampliar o engajamento do público, personalizar conteúdos e aumentar a eficiência operacional.

Comentando a participação no evento, Al Hamed afirmou: “Vivemos um momento de rápida transformação digital e precisamos de um ecossistema de mídia que abrace a mudança, estimule a inovação e reformule suas ferramentas e parcerias. Isso é fundamental para acompanhar os objetivos de desenvolvimento sustentável nas sociedades, adotando as melhores práticas globais para fortalecer o setor nacional de mídia e ampliar sua capacidade de refletir a visão de futuro e as ambições da nossa liderança rumo a um ambiente midiático pioneiro, inovador e com influência regional e internacional.”

À margem do evento, Al Hamed também se reuniu com Bruno Lambertini, CEO da Monks, para discutir possibilidades de cooperação e formas de aproveitar a expertise da empresa na integração de tecnologia com estratégias inovadoras de marketing.

A conversa incluiu ainda o possível envolvimento da Monks na Cúpula BRIDGE, que pretende desenvolver soluções digitais voltadas ao futuro, alinhadas às tendências globais e aos objetivos estratégicos dos Emirados Árabes Unidos.