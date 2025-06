Escola de Tecnologia Aplicada de Umm Al Quwain está entre as 10 melhores do mundo em inovação

ABU DABI, 18.jun.2025 (WAM) – A organização T4 Education anunciou que o campus de Umm Al Quwain das Escolas de Tecnologia Aplicada foi selecionado como finalista entre as 10 melhores instituições do mundo na categoria “Inovação” do prêmio World's Best School Prizes 2025.

O reconhecimento destaca a liderança dos Emirados Árabes Unidos no campo da educação técnica e profissional, além do esforço contínuo do país para promover uma cultura de inovação no ambiente educacional.

As Escolas de Tecnologia Aplicada integram o Centro de Educação e Treinamento Técnico e Profissional de Abu Dhabi (ACTVET) e têm como missão formar profissionais nacionais capacitados para atender às demandas futuras do mercado de trabalho.

A proposta pedagógica da instituição combina ensino acadêmico com formação prática em áreas estratégicas para o futuro do trabalho, como inteligência artificial, engenharia, sustentabilidade, ciências da saúde e cibersegurança.

Para o diretor-geral do ACTVET e presidente do Conselho de Curadores do Instituto de Tecnologia Aplicada, Dr. Mubarak Saeed Al Shamsi, a inclusão do campus entre as 10 melhores escolas do mundo na categoria inovação “reflete a visão da liderança do país de fazer da educação um pilar fundamental na construção do futuro”. Segundo ele, a conquista também evidencia o trabalho do ACTVET em posicionar as Escolas de Tecnologia Aplicada no cenário internacional, ao capacitar jovens com habilidades do século 21 por meio de um sistema educacional voltado para a inovação.

O World's Best School Prizes é realizado anualmente pela T4 Education em parceria com diversas instituições internacionais. O prêmio tem como objetivo reconhecer escolas com impacto significativo em sala de aula e na comunidade, por meio da difusão de boas práticas que contribuam para o avanço global da educação.

As Escolas de Tecnologia Aplicada vêm se destacando por projetos inovadores desenvolvidos por seus alunos, como sistemas inteligentes para gerenciamento de instalações e projetos arquitetônicos em 3D, além de parcerias com o setor industrial.

Os estudantes também participam de competições locais e internacionais, como a EmiratesSkills, a WorldSkills Asia e outras, conquistando posições de destaque em áreas como química, tecnologia da informação e disciplinas científicas avançadas.