Cúpula de Infraestrutura de Abu Dhabi termina com plano para cidades do futuro

ABU DABI, 18.jun.2025 (WAM) – A primeira edição da Abu Dhabi Infrastructure Summit (ADIS) 2025 chegou ao fim nesta terça-feira (18), após reunir mais de 4 mil participantes de mais de 100 nacionalidades e registrar a assinatura de 15 memorandos de entendimento e parcerias estratégicas.

Realizado sob o tema “Cidades do Futuro: repensando a infraestrutura para uma vida melhor”, o evento discutiu como a inovação, a colaboração e a tecnologia podem moldar ambientes urbanos mais sustentáveis e habitáveis.

O segundo dia foi aberto com uma palestra de Maysarah Mahmoud Salim Eid, diretor-geral do Centro de Projetos e Infraestrutura de Abu Dhabi (ADPIC), que descreveu a infraestrutura como a “espinha dorsal” da identidade urbana e da preparação para o futuro.

No painel “Excelência Urbana”, Daniel Liu (MORROW Intelligence), Emre Arolat (Emre Arolat Architecture), Asma Aljassmi (Aldar Projects) e Greg Bargull (Modon) destacaram a importância do planejamento centrado nas pessoas, da valorização da identidade cultural e das parcerias público-privadas para a construção de comunidades vibrantes e inclusivas.

Em uma conversa informal (“Fireside Chat”), Paul O’Brien, diretor de desenvolvimento da Modon, abordou a integração da natureza ao desenvolvimento urbano, enfatizando a importância da sustentabilidade desde as etapas iniciais do planejamento.

No painel sobre mobilidade inteligente, participaram Omran Malek (ADIO), Talib Alhinai (Archer Aviation), Salam Ilayyan (ADPIC) e Prashant Kapila (FIDIC). Ilayyan ressaltou a necessidade de espaços públicos seguros, acessíveis e resilientes ao clima. Malek destacou o uso inovador da infraestrutura existente para transporte multimodal, enquanto Alhinai apresentou a proposta da Archer de substituir trajetos curtos de carro por voos de táxis aéreos elétricos.

Já o painel sobre empreendimentos de luxo reuniu Michael Belton (MERED), Kristina Zanic (Kristina Zanic Consultants), David Harman (Modon), Mulham G. Kheriba (Reportage) e Kourosh Salehi (LWK + Partners). Os palestrantes discutiram como o conceito de luxo passou a incorporar bem-estar, sustentabilidade e design com propósito. Salehi afirmou que Abu Dhabi está deixando de se inspirar em modelos externos para estabelecer seus próprios padrões.

O último “Fireside Chat” contou com Mohammed Al Suwaidi, diretor executivo de assuntos financeiros do ADPIC, e Georges-Pascal Haber, CEO da Cleveland Clinic Abu Dhabi. Eles debateram a integração do bem-estar ao planejamento urbano, ressaltando a combinação entre patrimônio cultural e tecnologia avançada que posiciona Abu Dhabi como um polo de excelência em saúde e qualidade de vida.

Ao longo do dia, os palestrantes destacaram o papel ativo de Abu Dhabi na conexão entre qualidade de vida e competitividade econômica, sustentado por políticas públicas inovadoras, parcerias estratégicas e planejamento baseado em tecnologia.

Com mais de 70 especialistas reunidos em sua estreia, a ADIS 2025 se consolidou como uma plataforma global de referência para o futuro da infraestrutura e da vida urbana.